Insisten en poner en duda el comienzo de la actividad del torneo de fútbol

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, insistió en poner en duda el comienzo de la actividad del torneo de fútbol por la falta de ingresos de parte de la Comisión Normalizadora de la AFA y la incertidumbre en torno a los ingresos por derechos de TV.

"Si no hay solución económica no veo posibilidad de que arranque el fútbol", sentenció Russo al hablar por radio Provincia.

Russo apuntó contra la Comisión y contra el gobierno nacional por el manejo en torno a la AFA y a la televisación.

"Esta comisión nos tendría que pagar 20 millones de pesos en diciembre y todavía no pagó. A partir de enero no sabés cómo negociar. No nos satisface la propuesta de Fox y Turner, veo mejor la de ESPN pero todavía no se pudo cerrar", sostuvo Russo.

El titular "granate" enfatizó que "la gente que puso la FIFA no nos sirve" y que así "no hay modo de que arranque el fútbol".

"Esta comisión prometió 350 millones por derecho de televisión. No se cobró el dinero prometido y fue la gota que rebalsó el vaso", afirmó el dirigente.

Russo, adelantó que Lanús no hará "ninguna incorporación" hasta tanto "no se clasifique" cuáles serán los ingresos de los clubes.

Para el directivo dijo que la TV recién se solucionará "a partir de agosto" cuando se inicie el próximo campeonato.