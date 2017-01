Secundaria: 6 de cada 10 alumnos aprobaron en diciembre

Comenzaron las vacaciones y hay un grupo de estudiantes que tendrá mucho tiempo para disfrutar de ellas ya que regresará a las aulas recién en marzo.

Según el Gobierno, al 20 de diciembre del 2016, los estudiantes promovidos fueron 62.17%, es decir, un 1% más que en el 2015.

“Estamos conformes con los logros alcanzados. El examen integrador dio excelentes resultados, pese al temor de muchos estudiantes, y logramos cifras alentadoras”, aseguró a El Sol Sara Lucero, directora de Educación Secundaria.

Un problema crónico: la crisis del 3er año

Pese a las cifras alentadoras, la funcionaria también mostró preocupación ya que, tal como ha ocurrido años anteriores, los alumnos de 3er año fueron los que menor porcentaje de promoción presentaron. “Al 7 de diciembre, el 46.34% de alumnos reprobó. No es novedoso el dato pero sí hay que trabajar mucho en ese aspecto porque es una tendencia que se viene repitiendo hace años”, dijo Lucero.

La incorporación de nuevas materias, el cambio de modalidad, la edad de los estudiantes es complicada, son algunos de los factores que hacen que sean esos alumnos los que más rerpueben sus asignaturas, ha referido la docente que también aclaró que las materias más desaprobadas fueron Matemática, a la cabeza, seguida por Lengua, Ciencias Sociales e Historia.

Frente a esta realidad, el psicopedagogo Alejandro Castro Santander manifestó: “Son muchos los factores que llevan a que los chicos reprueben en 3er año, de hecho se ha convertido en un problema crónico más que en una tendencia. Tiene que ver con la edad, con problemas familiares, con hábitos de estudio, con la autoestima, con el miedo a ser evaluado por un tribunal de educadores”.

Además, el especialista refirió: “No siempre hay que culpar a los chicos. Se están haciendo cosas que funcionaban en la educación del siglo XIX pero el mundo, las estrategias, han cambiado. Hoy se habla de capacidades y se sigue trabajando con contenidos. La culpa no siempre es de los chicos, somo muchos los responsables para que esto no funcione. Hay que ver qué pasa con el chico que no aprende pero también con el directivo, con el docente, con el clima educativo”.

Lo que viene

Más allá de lo que se hizo y se está por hacer, lo fundamental ahora es que esos chicos que adeudan materias comiencen a prepararse para pasar de año. El 14 de febrero las escuelas abren sus puertas y es ahí donde los padres deben exigir a sus hijos a que asistan a clases de apoyo.

“Los docentes y los estudiantes deben repasar los errores cometidos en diciembre. Revisar el examen reprobado y lograr entender lo que no se entendió durante el ciclo lectivo”, dijo Lucero que además manifestó que no necesariamente los chicos tienen que asistir a un profesor particular para aprobar la materia. “Si asiste a clases de apoyo y consulta sus dudas como corresponde, seguramente logre excelentes resultados. El tema es que los chicos no van a esas clases y por ello los padres luego se quejan que tienen que pagar un docente particular”, culminó la funcionaria.