Las 5 grandes mentiras sobre los hidratos de carbono

Mito 1

Los carbohidratos son las “harinas”.

Este es el primer mito que se necesita derrumbar, pues no es del todo cierto. Aunque es cierto que las harinas contienen carbohidratos, también se encuentra en los dulces, legumbres (lentejas, arvejas, etc.) y los cereales (como la avena, maíz, etc.). Pero además, también hay carbohidratos en verduras y frutas con alto contenido de almidones y fructosa (azúcar de las frutas) como la zanahoria, la manzana y la banana, entre otros. E incluso, la misma leche y los productos lácteos contienen carbohidratos. ¿Realmente pueden ser tan malos todos estos alimentos?

Mito 2

Los carbohidratos engordan.

¡No sea injusto! Cuando come, su cuerpo digiere los carbohidratos para obtener azúcar, su principal fuente de energía. Pero no crea que es lo mismo que el azúcar que endulza su café. El azúcar en el cuerpo se llama glucosa, y es algo así como su combustible. Evidentemente, los alimentos que proporcionan azúcar y calorías a su cuerpo, deben comerse con precaución. Pero no es justo catalogar a todos los carbohidratos como alimentos que engordan o culparlos de nuestro sobrepeso. Los culpables somos nosotros mismos, pues no sabemos cuáles comer, en qué cantidad y cómo. En primer lugar, es importante diferenciar los carbohidratos “más saludables” de los “menos saludables”. En segundo lugar, si come muchos carbohidratos pero mantiene una vida sedentaria, ¿qué cree que hará el cuerpo con la energía y las calorías extra? ¡Obviamente acumularlas! Y en tercer lugar, muchas veces no son los carbohidratos los que engordan, sino cómo los prepara y con qué los acompaña, como por ejemplo las papas fritas con ketchup o el bizcochuelo con dulce de leche y crema encima.

Mito 3

No hay carbohidratos saludables.

¡Falso! Lamentablemente los carbohidratos que más conocemos o que más acostumbramos comer, son los que menos beneficios traen, pues sólo brindan azúcar a su cuerpo y carecen de fibra y otros nutrientes. Estos son los carbohidratos refinados, como la harina blanca o el arroz blanco, y el azúcar refinado con el que se preparan tantos postres. Pero es posible elegir carbohidratos “saludables”. Estos son los que están compuestos principalmente de fibra, como los granos y los cereales integrales, y las frutas. La fibra es excelente para la salud y, además, para su dieta, porque da una sensación de saciedad que evita comer en exceso. Asimismo, los alimentos integrales así como las frutas y verduras contienen vitaminas y minerales muy beneficiosos para el cuerpo.

Mito 4

Si deja de comer carbohidratos, adelgaza inmediatamente.

Esto puede ser verdad, pero no sucede exclusivamente con los carbohidratos. Cuando deja de comer cualquier alimento rico en calorías, con seguridad bajará de peso. Lo mismo sucede con las dietas bajas en grasas o las dietas vegetarianas, por ejemplo. Si suele comer muchos carbohidratos habitualmente, al eliminarlos por completo de la dieta, su cuerpo sentirá esa ausencia y empezará a buscar energía en otras fuentes de reserva que hay en el cuerpo, como la grasa acumulada. Como resultado va a perder peso. Pero… ¿a qué costo?

Mito 5

Dejar de comer carbohidratos es saludable.

Todo depende. En efecto, comer carbohidratos en exceso, o comer únicamente carbohidratos refinados o procesados, no es saludable, pues aumenta los niveles de azúcar en la sangre más rápido, y brinda calorías de más, que el cuerpo no quema y que se acumulan haciendo aumentar de peso. Pero, dejar de comer carbohidratos por completo tampoco lo es. Los carbohidratos deberían ser entre el 45% y el 60% de las calorías que come a diario, para cumplir con los requisitos nutricionales de su cuerpo. Cuando deja de recibir esa cantidad, a su cuerpo le podrían faltar nutrientes y fibra que necesita para funcionar adecuadamente, especialmente por la limitación de frutas (que también son carbohidratos) y eso podría causar problemas digestivos, como estreñimiento. Además, ¿sabía que los deportistas tienen una dieta basada en carbohidratos? ¡Sí! Muchos deportistas llevan una dieta alta en carbohidratos antes de una competencia de resistencia, pues éstos los llenan de la energía que necesitan para rendir al máximo. Si lo hacen los deportistas, debe ser porque no son tan malos como muchos piensan, ¿no cree?