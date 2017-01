Viral poltergeist: dejó una cámara filmando su departamento y registró algo aterrador

Las cosas suelen golpearse en la noche por una brisa de aire entrando por la venta, alguna mascota familiar, etc.

Pero esta grabación parece mostrar algo siniestro, y ha sido compartida después de que un hombre regresara a su departamento para encontrar "algunas cosas fuera de lugar".

Los objetos parecen caer de los mostradores de la cocina en la casa de Rusty Johnson en Fayetteville, Carolina del Norte.

El material filmado la semana pasada muestra utensilios de cocina y trozos de papel volando por los aires.

Rusty publicó el video con el comentario: "Volví a casa para encontrar algunas cosas fuera de lugar y decidí revisar las imágenes”.

"Me asustó muchísimo al verlo, probablemente haya estado paranoico, pero podía sentir a alguien o algo que me miraba”.

"Como si pudiera sentir su presencia, y me dio escalofríos. Poco después tuve la sensación más horrible y tuve una ola intensa de ira corriendo a través de mí durante más de media hora, algo que no puedo explicar. No tenía nada de qué enojarme”.

"Esto me asustó y me ha empujado hasta el límite. Estoy considerando seriamente mudarme”.

"Continuaré grabando mi departamento en busca de pruebas mientras esté aquí, pero si esto continúa, me mudaré".

El hombre también comentó que ha vivido en el departamento durante casi un año, pero que la extraña actividad comenzó hace casi dos meses.