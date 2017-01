Degollaron a un hombre y creen que fue por pedido de su ex

Un hombre de 54 años fue asesinado de varias puñaladas en el barrio porteño de Flores, y por el hecho fue detenido un joven y permanecía prófuga la ex pareja del fallecido. Fuentes policiales mencionaron que “todo indica que se trató de un hecho pasional, no de un episodio de inseguridad”.



Las fuentes informaron que el homicidio ocurrió en la madrugada del sábado, pasada la medianoche, cerca de la intersección de Bacacay y Fray Cayetano Rodríguez, barrio porteño de Flores.



Tras un aviso al 911, la víctima, que presentaba cortes de arma blanca en el cuello y otras partes del cuerpo, fue hallada con vida por efectivos policiales dentro de un automóvil Mercedes-Benz modelo E200 blanco estacionado en Bacacay. Las fuentes indicaron que el automóvil tenía la luneta trasera rota y dañado el parabrisas, y que había manchas de sangre en la puerta delantera derecha, en el capot y en la puerta delantera y trasera izquierda.



La víctima fue hallada toda ensangrentada, aunque todavía con vida, por lo que los efectivos llamaron al SAME. El hombre fue derivado al Hospital Álvarez, pero murió minutos después de arribar al nosocomio. Los médicos confirmaron que también tenía cortes en el torso.



La Policía de la Ciudad comenzó con las investigaciones para resolver el caso, por lo que se están analizando las cámaras de seguridad cercanas al lugar. En consulta con la Fiscalía de Instrucción N 32, se dispuso relevamiento de cámaras privadas y domos de vigilancia, la declaración testimonial de la ex pareja de fallecido -ya que aparentemente la víctima la había ido a buscar-, y la desgrabación del 911 por llamadas que ingresaron denunciando el hecho.



Luego de unas horas, efectivos allanaron un hotel para dar con la ex pareja, pero ella no estaba allí, aunque encontraron ropa con manchas de sangre. “La madre de la joven se quebró y reconoció que la hija participó del crimen y entregó otros nombres, por lo que se realizaron otros operativos para dar con esas personas”, informaron fuentes policiales.



Pero en otro allanamiento, en ese mismo hotel, los efectivos detuvieron a un joven de 29 años, quien registra un paradero vigente por lesiones leves en riña. “Dicha persona sería también partícipe del asesinato”, mencionaron las fuentes e indicaron que fue trasladado a una comisaría.



Las fuentes agregaron que librarán más órdenes de allanamiento para otras habitaciones del hotel y para una vivienda lindera, ya que presenta un patio y allí se habrían descartado elementos probatorios.