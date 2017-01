Ronaldo habló del secreto de su éxito

Cristiano Ronaldo, futbolista del Real Madrid y máximo referente de la Selección de Portugal, concedió una entrevista a ON E de la televisión egipcia en la que tuvo la oportunidad de revelar muchos detalles de su vida personal y profesional.

El astro portugués contó detalles de la relación con su hijo, explicó lo que le ha llevado a tener éxito en su carrera profesional, le mandó un mensaje a los que lo identifican como arrogante y no tuvo problema en hablar de sus gustos musicales.

El futbolista más seguido. "Es dedicación y trabajo duro. Me dedico 100% al fútbol. No es cosa de un año. He logrado mantener mi nivel durante diez años. Es algo que me hace sentir orgulloso. Saber que soy el número uno en redes sociales es algo que me gusta. Pero lo más importante es mantener mi nivel dentro del campo. Quiero seguir haciendo goles, dar asistencias y ganar títulos. Me gusta saber que mis seguidores están felices con lo que hago".

Manera de entrenar. "Tienes que dedicarte 100% a tu trabajo. No se trata de las horas que inviertes entrenando, sino de la manera en la que entrenas. Yo lo que hago es darlo todo en cada entrenamiento o cada vez que voy al gimnasio. Lo dejo todo".

Mensaje que para los que dicen que gana más de lo que merece. "Son opiniones de cada persona. En mi trabajo yo intento ser el mejor. Ser el jugador más valorado en el mundo es algo importante para mí porque significa que está dando frutos mi trabajo, pero no es mi principal motivación. Mi motivación es ser el mejor. Amo mi trabajo. Amo lo que hago. Amo jugar al fútbol. Y disfruto mucho con lo que vivo".

Lo que sigue para Cristiano Ronaldo. "Mi objetivo es mantenerme en la cima. Tengo más años de fútbol. He cerrado un gran contrato con Real Madrid y Nike. Estoy encantado con lo que he realizado. Me siento orgulloso de ello. Eso me dará más motivación para seguir trabajando y mantener mi nivel. Estoy feliz".

Negocios y fútbol. "Es sencillo. Es sencillo cuando trabajas con el mejor equipo en el mundo. Ellos trabajan duro conmigo fuera del fútbol. Hay gente en cada área que me ayuda. Me siento feliz de tenerlos cerca de mí".

Enterado de lo que gana con sus negocios. "Me gusta saber. Es importante saber lo que pasa con mis negocios. Claro que estoy al tanto de lo que sucede con todo lo que hago. Tengo un equipo que me da toda la información. No estoy todo el tiempo pensando en ello porque tengo mucha confianza en mi equipo".

Apoyo caritativo. "Hacemos muchas cosas para ayudar. Yo me siento feliz cuando soy capaz de ayudar a las personas. No puedo ayudar a todos, pero suelo elegir muchos proyectos para tratar de ayudar en lo que puedo. Me siento muy bien por ello".

Lo que te hace reír. "Cosas estúpidas. Pasa cuando estoy con mis amigos. Mis amigos con los que más tengo confianza y conexión están fuera del fútbol".

El impacto de la fama. "Es un proceso normal. Cuando comencé fue algo difícil. Era complicado tener a gente que te sigue, pero después te vas acostumbrando. Es parte de mi vida y realmente no lo puedo cambiar. Cuando ganas títulos y estás en los mejores clubes del mundos te conviertes en alguien famoso de manera natural. Es difícil algunas veces".

No se queja de la persecución. "Es lo que es. Es lo que pagas cuando eres muy famoso. Yo no me quejo de mi vida. Lo que he conseguido es grandioso. Y eso es lo que hay. Es parte de mi trabajo. Soy una persona feliz. Hago lo que amo y disfruto de mi familia".

Apoyo familiar. "Tengo un hijo increíble. Él ama a su papá y yo lo amo mucho. Mis hermanos están bien y vivo con mi madre. Realmente soy feliz".

Cristiano es arrogante. "Lo dicen los que no me conocen. Los que no me conocen dicen cosas que no son ciertas. No es un problema. La gente a la que yo quiero también me quiere. Y eso porque saben cómo es el verdadero Cristiano Ronaldo".

Heredero en el mundo del fútbol. "Para ser honesto, por supuesto que me gustaría que mi hijo se convierta en futbolista como su papá. Sé que no será sencillo, pero será lo que él quiera. No lo presionaré. Le apoyaré un poco para llevarlo por el camino del fútbol, pero no será portero. Quiero que sea delantero".

La vida con Cristiano Jr. "Sé que en algunos momentos él puede tener momentos complicados. Yo viví también momentos difíciles siendo niño. Soy lo que soy porque pude superar mis adversidades. Él también tendrá que hacerlo. Yo lo veo como un niño muy feliz. Algunas veces la gente le dirá que su papá no es un gran jugador o que otro es mejor, pero él sabrá lidiar con eso. Es un niño inteligente".

Valores de su hijo. "Le digo a Cristiano Jr. que sea educado y que sea él mismo. Para mí lo más importante es la educación. El resto nunca se sabe. Pero me interesa darle buenos valores a mi hijo. Él sabe que a su papá le va bien. Sabe que tiene una gran casa y que su papá tiene grandes autos, pero también ve toda la dedicación que hay detrás. Ve que trabajo incluso en vacaciones y después de los entrenamientos".

Un entregado al fútbol. "Yo entreno más a veces en mi casa. Me recupero... depende de cómo me siento. Entrenó dos horas normalmente, pero el día es largo. No sólo puedes dedicarte dos horas. Puedes hacer muchas cosas. Trato de cuidar mucho mi cuerpo. Para jugar al fútbol tienes que exigirle mucho a tu cuerpo, así que suelo hacer trabajos de recuperación".

La importancia del dinero. "Te da independencia, pero no es lo más importante para mí. Por supuesto que es clave cuando eres futbolista porque piensas lo que harás cuando termine tu carrera. Veo el dinero de esa manera. Pienso en estar cómodo cuando termine mi camino en el fútbol".

Hobbies. "Yo canto y bailo. Mi voz no es la mejor, tengo que ser honesto. Me encanta divertirme y relajarme. Mi música favorita es el reggaeton. Me gusta también el hip-hop o el R&B. La música es parte de mí".

Referentes. "He tenido gente a la que me admiro. Pero nunca he seguido a nadie para imitar. Es muy difícil elegir a alguien en específico".

Procesamiento de una derrota. "Es un trabajo un equipo, pero cada uno tiene su responsabilidad. Cuando pierdes siempre es un mal momento. Trato de olvidarlo cuando llego a casa, pero no siempre es fácil. Por supuesto que me enoja perder un partido".

Ritual de tiros libres. "Trato de estar concentrado cuando disparo el balón. Estoy pensando en poder marcar. Es un ritual. Doy algunos pasos hacia atrás y mantengo una postura fija. Es sólo un estilo. Algunos tratan de imitarlo, pero es parte. Yo no imito a nadie. Las cosas van bien haciéndolo, así que lo mantendré".

El secreto de su éxito. "No existe ningún secreto. Existe trabajo, dedicación y estar obsesionado con ser alguien en la vida. Es seguir tus sueños. Si quieres ser futbolista, ingeniero o cualquier otra profesión, trabaja para ello. Tienes que darlo todo. Cree en ti mismo. Creo que eso es principal. Trabaja duro para que seas lo que sueñas ser. Todo es posible en esta vida".