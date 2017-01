Video: Mariah Carey hizo plaback y pasó tremendo papelón en Times Square

Mariah Carey pasó el papelón de su carrera luego de realizar playback antes miles de personas en la celebraron ante la llegada de 2017 en la emblemática plaza de Times Square.

La diva del pop era la actuación estrella del programa y la protagonista de la última media hora del evento antes de dar la bienvenida al año nuevo, cuando por motivos que se desconocen el sonido comenzó a fallar.

Mariah comenzó a realizar señas a las cámaras para hacer saber que su auricular no funcionaba. Sin embargó, el peor momento llegó cuando durante la canción "We Belong Together" se escuchaba sonar la voz de Carey y ella era incapaz de seguir el movimiento con sus labios.

Ante la desastrosa situación, no dudó en sacar su vena de diva y asegurar que "las cosas no van a mejor" antes de darse la vuelta y dejar a todos plantados minutos antes de recibir 2017.

