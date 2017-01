El Año Nuevo visto por tres cuidacoches mendocinos

Año Nuevo es, para mucho, la oportunidad de establecer cambios en su vida junto con el del calendario. En las calles, sin embargo, existen varias miradas sobre esta fecha que no la consideran de la misma forma.

Algunos cuidacoches del centro encuentran un aumento en la dificultad de ganarse el día a día: el bajo movimiento del fin de semana es un problema en algunas zonas. Otros, sin embargo, encuentran en el Año Nuevo una oportunidad para valorar que han podido ganarse el sustento durante el 2016. En otro extremo, está quienes lo ven como una fecha más en la que es posible festejar.

Daniel, conocido como "El Flaco", vive en la calle por los alrededores de la plaza Pellegrini. Cuida autos desde entonces, y no sólo el poco tránsito le complicó la jornada, sino también el calor.

Debido a las altas temperaturas que se produjeron el sábado 31 durante la siesta, Daniel tuvo un esfuerzo doble en los vehículos que debió limpiar. "Tuve que ir cambiando de lugar toda la cuadra, más o menos buscando una sombrita, pero está insoportable", se quejó.

El Año Nuevo para él significa un poco de esperanza. "Yo sé que no tengo que colgar los guantes, que este año voy a poder mejorar las cosas. El cielo no tendría que ser el techo de nadie", aseguró el joven de 25 años.

Sin embargo, durante los festejos no niega que el fin de semana se complica. "Hay poca gente, dormir en la calle es más peligroso. Conseguirme una habitación puede costarme 250 pesos, pero días así no juntás ni ahí esa cantidad", detalló.

Por su parte, sobre calle Primitivo de la Reta, Luis tuvo una semana movida y agradeció tener trabajo. Ni este sábado ni domingo estuvo en su lugar habitual, porque era momento de pasar la última fiesta del año en familia. "Acá no se mueve nada esos días", explicó.

El hombre suele estar acompañado de sus hijos y explica que en la zona lo conocen y aprecian. "Yo vengo, hago mi trabajo y me gano el pan todos los días", agregó. Para él, el Año Nuevo es un momento donde mirar hacia atrás y encontrar que, a pesar de todo lo que pueda haber pasado, sigue ahí con su familia y su trabajo.

"Yo estoy todo el tiempo moviendome, porque siempre hay alguien que está llegando o está saliendo y hay que ayudarlo. Sé cómo están las cosas y valoro poder estar haciendo algo honesto", expresó.

Pablo también trabaja por los alrededores, pero no profundiza tanto en el tema. "El Año Nuevo hay que festejarlo", resumió el joven, quien también vive en la calle.

Durante la Noche Vieja estuvo con sus amigos, buscando qué hacer. El poco movimiento no lo afectó demasiado. "Total, hoy explota Patio Tango", bromeó.

Así, el Año Nuevo lo encontró festejando. "Yo no me pongo a caretear nada, me muestro como soy. Hoy no voy a estar ahí deprimido si hay muchos lugares donde salir", explicó.

A pesar de que los tres tengan festejos diferentes y miradas tan variadas, de todos modos coinciden en que, sin importar lo que haya ocurrido en el primer domingo del 2017, el lunes los va a encontrar de nuevo trabajando entre los autos.