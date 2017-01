¿Querés impactar en las redes sociales?

1)Tu foto de perfil es tu tesoro más preciado: es la primera impresión de un montón de impresiones. Cuál sería la indicada? Una que te veas natural, trata de que no sea con mucha producción. No te recomiendo que sea del cuerpo entero, más bien una de tu rostro.

2) La foto de perfil para vos y la de perfil para un hobby. ¿Una foto tuya? no, por favor, es muy narcisista. Es como decir "acá estoy, mirenme". Supongo que tienes un hobby, algo que te guste, que te apasione, en fin, aprovecha este espacio para decir algo de ti pero que no sea "mira el lomo que tengo"

3) Apodos: El primer mail que me hice fue "karitojc@hotmail.com" Cuando crecí me di cuenta que no podía seguir con él, ni te cuento pasarle ese mail a un cliente, así que lo dejé de usar hace unos diez años. Me da gracia cuando alguien te pasa un mail "lanegrita22@hotmail.com" y lo mismo va para los nombres de usuarios. Sí, ya sé que no es fácil encontrar uno creativo, pero trata que sea un poco más pertinente. Lo ideal? nombre y apellido.

4) Fiestas: todos tenemos vida social pero cuando utilizas tus redes sociales para ventilar todas tus fiestas, te juro que no vas a traer nada bueno. Te guste o no, la foto con copitas de más o 18 botellas de alcohol arriba de la mesa, nunca van a verse bien. Nadie te dice que no hagas tu vida, pero trata de configurar tu privacidad para que solo tus verdaderos "amigos" puedan verlo.

5) Ortografía. Así tengas el mejor cuerpo del mundo, si tienes errores ortográficos dejas de ser sexy.



6) YO: Sí, las redes sirven para subir selfies y relatar toda nuestra vida, pero si lo único que haces es hablar de ti y solamente de ti, lo único que van a percibir tus amigos es que eres un@ egocéntric@.

7) Trompita. Nuestra naturaleza nos hace posar pasa cada foto, no podemos hacer nada con eso; somos mujeres, pero por favor, la foto haciendo trompita déjala para las quinceañeras.

8) Madres. Si tienes hijos y usas las redes sociales para subir fotos en paños menores, trata por lo menos de configurar para que tus peques no la vean, mucho menos que te tomes una junto a ellos.

9) Habla de cosas interesantes. Se supone que tu vida no pasa por mostrarte todo el tiempo, que tienes sueños, miedos, preocupaciones. Está bueno usar las redes para hacer consultas a nuestros seguidores, y no precisamente sobre tu nuevo look o silueta.

10) Habla de tus valores. Las redes sociales nos humanizan, nos emocionan, nos hacen ver más personas y menos "cosas". Trata de hablar de tus valores.

Fuente: Redes Sociales / BigBang