Los discos más esperados del 2017

A lo largo del año, vendrán los títulos pesados. Depeche Mode editará Spirit, mientras se embarca en un tour mundial que podría traelos a nuestro país hacia fin de año, y U2 ofrecerá Songs of Experience, al que ya confirmaron junto a una gira de conmemoración de los 30 años de The Joshua Tree.

También veremos el regreso de muchos artistas clásicos, como Fleetwood Mac, Stevie Wonder(Through the Eyes of Wonder, su primer LP en 12 años) y Chuck Berry, que lanzará un disco tras ¡cuatro décadas!, simplemente titulado Chuck.

Además, Blondie tiene preparado un álbum con canciones escritas por un verdadero dream-team: al menos Johnny Marr, Sia, Charli XCX y Albert Hammond Jr. han contribuído con su pluma para los íconos del new-wave.

También será un año cargado de novedades entre las artistas femeninas, con material de Lorde, Katy Perry, Christina Aguilera,Taylor Swift, Nelly Furtado, Kelly Clarkson, Fergie (Double Dutchess), Mary J. Blige (Strength of a Woman) e Iggy Azalea (Digital Distortion).

Alice in Chains, Queens of the Stone Age, AFI, The Strokes, Judas Priest, Linkin Park, Rammstein, Tool, Mastodon, Thirty Seconds to Mars, Nine Inch Nails, Soundgarden y System of a Down, entre otros, tendrán nuevas placas.

Y por si fuera poco, Beck, Gorillaz, The Killers. LCD Soundsystem, Arcade Fire y más, también dirán presente en un año cargadísimo de música.

Fuente: TN / YouTube