El año en que las MILF se pusieron de moda

Mom I’d Like to Fuck, o la madre con la que me gustaría tener sexo…por decirlo sutilmente. Aquellas mujeres-madres que están tan Diosas, sin importar la edad, el haber parido y corrido tras los avatares del embarazo y el desgaste de la maternidad misma. Tan “fuertes” están que dan ganas de tenerlas encima, abajo, en la cama, en el auto, en cualquier lado que se pueda tener sexo!

La Milf se puso de moda y las mujeres madres adultas salieron beneficiadas. Ya no es la de cuarenta que se desespera por un chico de veinte, sino que el de veinte la mira con deseo y muchas ganas a la madre de cuarenta…

Nancy Duplaa, regia a los 45.

Es que la idea de una mujer madura con experiencia que siga siendo una “bomba”, le comenzó a sumar un condimento fantástico a la hora de elegir pareja para pasarla cada vez mejor.

Una madre que le enseñe de todo un poco a un joven que está totalmente encantado de aprender. Ambos ganan y es un combo delicioso: Ella alimenta su autoestima absorbiendo la energía de la juventud y él aprende dejándose seducir por una experta sexual mejorando así su performance para lucirse con nuevas parejas.

Viviana Sacone, reina MILF, con novio veinteñero a los 48.

Muchas MILF no tienen tanto “rollo” ni vueltas. Acceden a lo que los jóvenes les piden porque ya aprendieron que también lo disfrutan ellas…Con gran destreza adoran seducirlos y sentir que el paso de los años no les quitó lo bonitas y sexys. Hoy sí pueden competir con las de veinte y eso alimenta el ego haciéndolas vibrar de placer.

Debora Plager, 46 años.

La MILF ya sabe lo que quiere, cómo le gusta, con qué presión, ritmo, tiempo. Se anima a jugar y básicamente lo disfruta. Entendiendo que el tiempo es hoy, que nadie nos mira y que si relaja su mente de prejuicios la pueden pasar genial!



La reina de las MILF argentinas, Araceli González, de 49 años.

Por Mariela Tesler, sex coach y directora de Isabellina | Twitter: @isabellinatwt, Instagram: Marie_tesler

Fuente: Perfil