Las diez mejores frases de un año a puro fútbol

Estas son las diez mejores frases de otro ciclo de puro fútbol argentino, en el que se destacaron entre, otros acontecimientos, el cambio del entrenador del seleccionado nacional y la crisis institucional de la AFA.

1. "Ya está, ya lo intenté mucho. Me duele más que a nadie no poder ser campeón con la Argentina. No es para mí. Me voy sin poder conseguirlo". Lionel Messi, en el anuncio de su renuncia al seleccionado, tras la final perdida de la Copa América Centenario, aunque luego, con el cambio de técnico, regresaría a vestir la camiseta número 10 albiceleste.

2. "Si yo fuera Messi, ya habría dejado de jugar en la Selección". El entrenador Gerardo Martino, poco antes de abandonar la conducción del equipo argentino.



3. "Dolió más perder la final de la Copa América que la del Mundial". Lucas Biglia, mediocampista del seleccionado nacional.

4. "Brasil nunca nos bailó". Edgardo Bauza, sucesor de Martino al frente de la Selección, en la conferencia posterior a la goleada sufrida por el cuadro albiceleste en Belo Horizonte.

5. "Es mentira lo de los aprietes. Yo fui al baño y no había nadie". Luis Segura, tras las malogradas elecciones presidenciales de la AFA.

6. "Se viene la Revolución Maradoniana en AFA. Desde hoy empiezo a trabajar como hombre de FIFA. Que más de uno se agarre, porque los conozco a todos. Y el que se haga el taura, debe saber que las cosas se pueden complicar", Diego Maradona, antes de que se oficializara el arribo de la Comisión Normalizadora sin su presencia.

7. "Esta es la Copa Libertadores que más fácil se le presenta a Boca". Juan Román Riquelme, en la previa de la semifinal en la que equipo azul y oro fue eliminado por Independiente del Valle.

8. "Los Schelotto vivían con cara de orto. Son como Flanders, de Los Simpsons: un día se les cruza un cable y matan a todos". Daniel Osvaldo, ex futbolista devenido en cantante de una banda de rock.

9. "Tengo mucho quilombo en la cabeza como para pensar si me voy o no a China. No quiero tomar decisiones apresuradas. También puedo dejar de jugar", Carlos Tevez, capitán de Boca Juniors, en la antesala del Superclásico.

10. "Los barras me han hecho fumar sus porros en los entrenamientos. Somos rehenes de ellos. No hace falta que te peguen una trompada o te rayen el coche para sentir la agresividad". Cristian Díaz, ex director técnico de Olimpo.