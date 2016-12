Jimena Barón habló de los rumores de romance con Del Potro

Este viernes en Los Ángeles de la mañana, Yanina Latorre aseguró que Jimena Barón y Juan Martín del Potro estuvieron juntos en una fiesta y terminaron en el baño del lugar, donde habrían tenido un encuentro hot.

“Le dieron a la matraca en el baño de una fiesta en Barrio Parque, a la que no se podía entrar con celular”, reveló Latorre.

Enterada, la actriz respondió a la información con su característico humor; y aseguró que, en realidad, ella apunta a otro caballero.

“Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebe”, escribió Barón en Twitter, intentando desmentir los rumores de romance con Del Potro.