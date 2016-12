Basta de posponer, ponete las pilas.

Cada vez que comienza un nuevo año, uno tiene miles de proyectos ambiciosos. A veces, las cosas más simples son las que menos hacemos pero las que más necesitamos empezar a aplicar a nuestra vida diaria. ¿Estás de acuerdo?

1. Dejar de decir sí, y empezar a decir no.

No dejes que las personas te pasen por encima, ya sea tu familia o en el trabajo, si no queres hacer algo, no lo hagas. Basta de complacer a los demás, es tu vida.

2. Dejar de preocuparse tanto por los demás y empezar a mirarse uno mismo.

A veces uno se preocupa no sólo por su alrededor, sino también por el qué dirán los demás. No te preocupes tanto, concentrate en ser vos mismo/a y en tus sueños y metas para este año.

3. No te sientas tan mal cuando las cosas no salen bien.

Cuando las cosas salen mal, no te deprimas, volvé a intentarlo y trabaja duro para que todo mejore. Aprendé de tus errores en vez de tenerles miedo.

4. Basta de preocuparte tanto por el futuro.

El futuro va a llegar quieras o no, preocupate más por lo que estás viviendo ahora, porque tus logros de ahora son los que van a hacer tu futuro.

5. No te compares con amigos, familiares o colegas.

Compararse con otras personas es poco sano para nuestra cabeza. En vez de ver la vida como una carrera con una meta, mirala como un juego en el que tenes que ir por tu propio carril, mientras los demás van cada uno en su dirección, y hay que ganar pero contra uno mismo. El progreso de las otras personas, no hace que tu progreso sea menos importante.

6. Si no te sentís bien, andate.

Si te sentís incómodo/a con tu pareja o con el trabajo, andate. No ignores tus sentimientos, si tu cuerpo te lo dice y lo sentís, es por algo, no te equivocaste.

7. Basta de negatividad.

Ya pasan suficientes cosas malas en el mundo como para que tengas que llenar tu mente de pensamientos negativos. “No voy a conseguir el trabajo” “Nunca voy a adelgazar” “No voy a aprobar ese examen”. Basta.

8. No gastes tanta plata en tus salidas.

¿De verdad necesitas tomar otro trago o seguir comiendo? al fin y al cabo todo cuesta y mucho, pensá las cosas antes hacerlas, puede que a la mañana siguiente lo lamente tu panza y tu billetera.

9. Dejá de quejarte de cosas insignificantes.

Todos tienen sus problemas, sus días complicados y sus inseguridades, no sos el o la única que sufre, no estás sólo en el sentimiento. Pensa en las cosas positivas que sí le pasaron a tu vida en vez de quejarte mucho por las pequeñas cosas negativas.

10. No te preocupes por cosas que no podes cambiar.

No hay peor cosa que preocuparse por cosas o personas que nunca van a cambiar, en vez de eso, ocupate de tu día y da lo mejor.

11. No te rindas tan fácil.

Por favor, dejá de rendirte tan rápido, si tenes sueños intenta cumplirlos. Vales demasiado y un par de intentos fallidos no significan nada, tenes que dar más que el 50% y seguir intentando.

12. Dejá de tratarte como una mierda.

Todos tenemos momentos terribles, y dijimos cosas que deseamos no haber dicho. Pero sinceramente, la vida es una sola como para andar sintiéndose mal todo el tiempo. Date un tiempo para pensar que es lo que más te gusta de vos mismo/a, sentite orgulloso/a de lo que haces, y de lo que sos. Lo vales.