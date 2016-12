Ante posible aumento, algunos comercios no venden cigarrillos

La Cámara de Kioskeros Unidos de Mendoza ha manifestado que se espera un fuerte aumento de los cigarrilos en los próximos días. El mismo comenzaría a regir desde este sábado y los motivos del incremento son la falta de entrega de mercadería y especulación de los proveedores en cuanto a los precios.

Si bien ya está circulando un listado con el posible aumento, los comerciantes locales aún no tienen claro cuál será el importe que costarán los cigarrillos, por lo que muchos de ellos han decidido no expender mercadería hasta tanto no saber cuál es el precio real.

Listado que circula por las redes de Whatsapp de los comerciantes.

"Decidimos no vender cigarrillos, al menos hasta que exista un listado oficial. Esta semana no hemos recibido mercadería y no sabemos qué va a pasar. Por ahora nos han entregado ese cartel y, por medio de Whatsapp hemos recibido diferentes listados", dijo a El Sol un comerciante de la calle Rioja que prefirió no dar a conocer su nombre.

Otros, en cambio, ofrecen la mercadería con el precio que aparece en la lista: "No podemos dejar de vender cigarrillos, por ello, decidimos vender con el precio que aparece en el listado, sin agregarle el 15% que es nuestra ganancia", dijo otro kioskero de la zona que vende el Marlboro a 67 pesos en su versión box y 65 en ks; en tanto, el Phillip Morris lo expende a 62 y 60 pesos, respectivamente".

¿Qué pasa a nivel nacional?

Frente a este posible aumento, Lidia Castelar, tesorera de la Unión de Kioskeros de la República Argentina (UKRA) refirió: "El rumor de un posible aumento existe, aún no hay nada confirmado. Hemos hablado con los comerciantes de Buenos Aires y la venta es normal, no hay desabastecimiento ni listados con posibles aumentos".

Al referirle sobre la situación en Mendoza, Castelar dijo: "No estamos muy al tanto de lo que ocurre en Mendoza, sabemos que el rumor existe y también sabemos que las realidades de allá no son las mismas que se viven en Buenos Aires".

Por ahora la incertidumbre es lo que prima. Muchos comerciantes decidieron no expender sus productos y frente a esto, Mónica Nofal, titular de Defensa del Consumidor, aseguró: "No pueden dejar de vender la mercadería por un posible rumor. Hasta el momento no hemos recibido denuncia alguna y si este sábado los comerciantes hacen efectivo el aumento serán sancionados ya que para ello deben recibir autorización de la Nación".