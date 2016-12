Ariana Grande: “No soy un trozo de carne”

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande arremetió en Twitter contra la cosificación femenina e instó a que las mujeres de todo el mundo se levanten contra los comentarios y actitudes machistas.

“No soy un trozo de carne que un hombre consigue para usarla para su placer. Soy un ser adulto en una relación con un hombre que me trata con amor y respeto”, afirmó Grande tras tener un cruce con un seguidor.

Según el relato de la cantante, ella y su novio, el rapero Mac Miller, fueron a cenar cuando un desconocido se acercó a su coche para decir que era fan de Miller. El joven estaba “entusiasmado” y estaba prácticamente dentro del coche junto a su pareja.

“Pensé que todo esto era lindo y fascinante hasta que dijo: ‘Ariana es muy sexy, hombre. Teo veo, ¡te veo tirándotela!’”, recordó Grande.

“‘¿Tirándotela?’ ¿Qué mierda?”, exclamó en su mensaje la artista.

Grande argumentó que quizá no parezca un asunto grave para algunos, pero dijo que se sintió “asqueada” y “cosificada”.

“Estaba sentada ahí mismo cuando lo dijo”, aseguró la cantante, quien añadió que “cosas así suceden todo el tiempo y son la clase de momentos que contribuyen a la sensación de miedo e insuficiencia de las mujeres”.

“Creo que es importante hablar de lo que me ha pasado esa noche porque sé muy bien que casi todas las mujeres comprenden qué se siente cuando se dirigen a ti de una manera inapropiada en un lugar público. Necesitamos lidiar con este tipo de asuntos de manera directa porque resultan muy dañinos y generan una especie de vergüenza en nuestro interior. (Las mujeres) No somos objetos o premios, somos reinas”, concluyó Grande.

Este mensaje fue “retuiteado” más de 100 mil veces y recibió más de 80.000 “me gusta” en las tres primeras horas tras su publicación en Twitter, la red social en la que Ariana Grande tiene 43,2 millones de seguidores.

expressing sexuality in art is not an invitation for disrespect !!! just like wearing a short skirt is not asking for assault.

