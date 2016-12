Cornejo reclamó a los jueces de Garantía que trabajen en la siesta

Para el gobernador Alfredo Cornejo, la Justicia provincial sigue siendo un escollo a las reformas propuestas para acelerar los procesos. Este jueves durante la apertura de dos salas de audiencias para el otorgamiento de la prisión preventiva en el penal de Boulogne Sur Mer, el mandatario volvió a arremeter contra los jueces; en este caso contra los que otorgan o desestiman el encarcelamiento provisorio de imputados.

"Nuestra intención es acelerar los procesos y lograr la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de la libertad, pero cuando lo tenemos que llevar a la práctica, nos encontramos que los jueces de garantía fijan las audiencias con tres meses de demora a partir del pedido", soltó el mandatario.

"Sabemos que no están trabajando en la tarde, y si no se disponen más turnos, no tiene sentido que habilitemos esta nueva infraestructura que viene a economizar personal y recursos que se afectaban a los traslados de los internos", cuestionó el gobernador.

Las nuevas salas que quedaron habilitadas en el penal servirán para que los defensores puedan exponer la situación de su defendido, ante el fiscal, el juez de Garantías mediante el proceso oral.

"Se pierden meses leyendo los expedientes, en lugar de agilizar el trabajo", disparó Cornejo.

El gobernador recorrió la sala de audiencias en el penal de Boulogne Sur Mer junto a funcionarios.

La ida de Prat Gay "está digerida"

En conferencia de prensa, Cornejo dijo que la renuncia de Alfonso Prat Gay como ministro de Economía "fue tomada con naturalidad, en un país que toma como estrepitosa la salida de un ministro de Economía". Y agregó: "Nosotros teníamos una muy buena relación con Prat Gay, pero la tenemos en general con el equipo, así que para nosotros no cambia nada".

Al ser consultado si está conforme con su gabinete y si haría algún tipo de cambio, el jefe máximo de la provincia se mostró satisfecho pero admitió que "debemos ajustar los procedimientos en las terceras líneas, donde aún hay cierta resistencia al cambio".