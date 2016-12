Más de 500.000 argentinos usaron el "Puerta a Puerta' para comprar

Cuando el 26 de agosto pasado, el Gobierno anunció el retorno del sistema de envío de paquetes postales bautizado ‘Puerta a Puerta’ se pensó que los argentinos iban a inundar sus hogares con productos importados.

En especial, por las grandes diferencias que existen entre los precios locales y los del exterior. Sin embargo, a cuatro meses de haber regresado este método de compra, la realidad es que aún se está lejos del récord de un millón y medio de compradores y 20.000 unidades diarias que ingresaban al país en 2013 a través de este sistema de compras en el exterior.

Un año después, el gobierno de Cristina Kirchner suspendió el régimen para frenar el aluvión importador que se había generado debido a las atractivas diferencias de valores en especial con los productos chinos que se ofrecían a través de sitios asiáticos como Alíexpress o los provenientes de Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente Mauricio Macri decidió reflotar el mecanismo que volvió a funcionar desde fines de agosto pasado y que lleva procesados en esos cuatro meses 532.574 operaciones. Es decir, una media de 4438 paquetes diarios, entre todas las modalidades permitidas para importar en la actualidad.

La cifra de estos primeros meses de vuelta a operar del sistema es lejana a las 20.000 importaciones de 2013, aunque toma solamente el período de arranque durante la era Macri. Es más, en la actualidad la Aduana y la AFIP procesan cerca de 7500 envíos diarios de los cuales solamente terminan concretándose los 4438. Es decir, un poco más de la mitad.

De todos modos, la cifra global del ‘Puerta a Puerta’, según datos del Correo Argentino surge de computar los datos entre el 26 de agosto (comienzo del nuevo sistema) y 24 de diciembre. En ese período se retiraron en Aduana 86.210 paquetes; se enviaron a domicilio otros 146.526; hubo 25.376 avisos emitidos pero no retirados. Además, se devolvieron porque no se retiraron en Aduana 11.917 paquetes y otros 89.755 fueron devueltos porque debían ser entregadas a domicilio pero el comprador no realizó todos los trámites.

En tanto otros 172.790 paquetes no pagaron VEP o tasas de Correo, por lo que no pueden aún completar el trámite de envío a domicilio.

En marzo pasado, fue el director de la AFIP, Alberto Abad, quien confirmó el regreso del sistema, aunque el anuncio se demoró más de lo esperado, hasta agosto cuando se anunció su regreso aunque con cambios. Por ejemplo, hay que contar con CUIT, CUIL o CDI y Clave Fiscal habilitada con nivel de seguridad tres. Además, cuando corresponde, se debe abonar un arancel único del 50% sobre el valor del envío, pago que se realiza vía Volante Electrónico de Pago (VEP). Funciona para el caso de los envíos que no superen los u$s 200 y dos kilos, y que no tengan destino comercial.

Una vez que la Aduana o la AFIP aprueban la operación, el destinatario recibirá una notificación del Correo informando que existe un envío a su nombre que puede recibir en su domicilio. Asimismo, se le indicará el número de tracking asociado. A partir de ese momento, el cliente debe activar todos los mecanismos dispuestos por la AFIP para poder terminar recibiendo el pedido en su hogar.

Fuente: El Cronista