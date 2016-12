Clubes darán a la FIFA una advertencia sobre la reanudación

Los clubes de Primera División advertirán por escrito a la FIFA que el fútbol no se reanudará en febrero próximo si no cobran lo que se les adeuda por la cesión de sus derechos audiovisuales, según se dispuso hoy en una reunión de la que participaron dirigentes de los cinco "grandes" y otras siete entidades de la máxima categoría.

La nota será enviada en las próximas horas hacia Zúrich, con copia al Comité de Regularización de la AFA, y en ella también exigirá que se notifique por escrito la fecha de cobro de la deuda generada tras la decisión del gobierno nacional de rescindir del contrato de Fútbol para Todos (FPT), que tenía vigencia hasta mediados de 2019.

La Primera División del fútbol argentino reclama el pago de los 350 millones de pesos correspondientes a diciembre, que el titular del Comité de Regularización, Armando Pérez, se había comprometido a conseguir, más otros 180 millones en concepto de adelanto por la compensación de la baja de FPT.

En la reunión celebrada este mediodía en el hotel Savoy, los clubes endurecieron su postura frente al gobierno y la cúpula dirigencia de AFA, al entender que existe una estrategia para desfinanciarlos con el objetivo de que acepten la oferta de las empresas Turner y Fox para firmar un nuevo contrato de televisión.

Esa propuesta fue rechazada por considerarse insuficiente y luego el vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, uno de los encargados de negociar el futuro de los derechos audiovisuales, se entrevistó con directivos de la cadena internacional ESPN para escuchar una oferta que calificó "muy positiva".

Los dirigentes que asistieron hoy a la reunión fueron el presidente de Independiente, Hugo Moyano; el vicepresidente tercero de Boca Juniors, Darío Richarte; el vice segundo de River, Matías Patanian; el vice primero de Racing, Miguel Jiménez y el vice segundo de San Lorenzo, Roberto Álvarez.

También estuvieron presentes Raúl Gámez (Vélez Sarsfield), Eduardo Spinosa (Banfield), Miguel Ángel Silva (Arsenal), Emilio Chebel (Lanús), Rodrigo Escribano (Talleres de Córdoba), Rodrigo Molinos (Tigre) y Luis Sasso (Huracán).

"Queremos dejar constancia en FIFA de la situación que estamos viviendo. El gobierno nacional no llevó a este mal momento y por eso nos vemos obligados a actuar. El incumplimiento con la AFA es un despropósito. Nuestra postura es irreversible: los clubes no podemos pagarle a los jugadores. Así no habrá fútbol de verano y tampoco empezará el torneo en febrero", explicó Gámez al salir del hotel Savoy.

"Es perverso todo lo que pasó después de que nos prometieran el dinero a través de la Comisión Normalizadora. El fútbol como producto es muy difícil de sostener porque depende de la TV. Nos quieren hacer cada vez más débiles", denunció el presidente de Vélez.

"La Comisión no puede cumplir nada de lo que firmó. Tanto Armando Pérez, que hoy se recupera de un problema de salud, como Javier Medín no son dirigentes con origen en el fútbol, no representan de ningún modo a la AFA", remarcó.