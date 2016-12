José María Listorti y Denise Dumas hablaron sobre los despidos en Ideas del Sur

José María Listorti y Denise Dumas se refirieron, en sus respectivos programas, al conflicto que atraviesa Ideas del Sur luego de que 27 empleados históricos de la productora fueran despedidos.

“Nosotros amamos Ideas del Sur. Estamos conmovidos, tristes. Estoy muy angustiado, tengo mucha bronca porque compañeros y amigos personales están perdiendo sus fuentes de trabajo”, dijo el conductor, que forma parte de la productora desde hace años y quien también se vio afectado por los despidos, en Este es el Show.

Luego, consultado por Desayuno Americano, Listorti agregó: “Estoy mal y angustiado porque como dije, la mayoría son amigos personales con los que he compartido casamientos, nacimientos de hijos, velatorios, son parte de mi vida. Me duele mucho que estén pasando por todo esto”,

“Tendré otra posición económica pero a partir del viernes también me quedo sin trabajo y no tengo nada firmado ni ninguna certeza para el año que viene. Estamos todos en la misma. Me lo comunicaron el Chato, Fede y Codevilla. Les dije que respeto la decisión pero no la comparto. Sé que son las reglas del juego, ellos manejan la programación y deciden qué va y qué no”, dijo.

Denise Dumas, quien además de estar al frente de Infama conduce un programa producido por Ideas que se verá por América, quebró en llanto al hablar de la crisis que atraviesa la productora que ha estado presente en gran parte de su carrera.

Además, despegó a Marcelo Tinelli del conflicto.

“A las personas que están trabajando, se les debe, y además se las está despidiendo. Yo no quiero pensar qué sentiría Marcelo si hubiera estado esa noche en esa empresa. Él ya no está, ya no le pertenece, pero es una empresa que Marcelo hizo minuto a minuto. Mi marido (Campi) empezó a trabajar con Ideas del Sur en una oficinita en el microcentro y alquilaban un estudio. Y terminó siendo ese monstruo de seis pisos con cientos de empleados”, relató.

“Yo, en lo personal, les debo un montón. Y mucha gente les debe mucho. Marcelo vende Ideas… Y si viera hoy en qué se convirtió. Y los empleados peleando todavía por hacer televisión. Porque éramos 30 personas queriendo hacer televisión, que es lo que más saben hacer y lo que mejor hacen en su vida. Le dedicaron la vida a la televisión y a la empresa. Y están ahí, remándola”, dijo Denis envuelta en lágrimas.