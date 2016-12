Los Reyes Magos visitarán El Borbollón y necesitan donaciones

Con la llegada del Año Nuevo se reactiva la ilusión de los chicos ante la pronta visita de los Reyes Magos. Pero, muchas veces, esta tradición de regalar puede pasar desapercibida en varios hogares de una zona donde la mayor fuente de trabajo es un basural.

Este es el panorama que ocurre en El Borbollón, en Las Heras, una región a pocos minutos del centro mendocino. Para quienes trabajan ahí era necesario brindarles esa alegría a los niños que viven en la zona, donde la mayoría ve reducidas sus posibilidades de elección, como definió Verónica Herrera, directora del jardín maternal Manaslú, de la fundación Cuyum Epain.

"La idea es que los chicos reciban una caricia de la sociedad mendocina. Están en un contexto donde no tienen la opción de escoger qué deporte hacer, porque no hay. Tampoco eligen qué comer, porque en sus casas no tienen y en los comedores usan un menú que viene desde el Ministerio de Desarrollo", explicó. Lo mismo ocurre con otras áreas, como la música o los idiomas.

Para estos chicos, una mesa de trabajo territorial, conformada por entidades educativas y que se desempeñan en el lugar junto con distintas áreas gubernamentales, organizaron el evento "Magia por el Barrio", en el que los Reyes Magos recorrerán la zona repartiendo golosinas.

Una vez se terminen los recorridos en cada lugar, un micro recogerá a los niños para llevarlos hasta el Centro Integrador Comunitario (CIC) donde los estará esperando un circo callejero que dará una función gratuita. Después se realizará un sorteo de juguetes y cuando el evento termine, los chicos regresarán a sus hogares de nuevo en el colectivo.

"Estamos pidiendo fundamentalmente golosinas sanas, como tutucas, turrones; nada que les caiga mal a la panza", detalló Herrera. Los juguetes, por otro lado, debe ser nuevos o en buen estado.

Esto último se aclara luego de las diferentes donaciones que se han recibido en diferentes eventos de El Borbollón. La tragedia de los tres bebés que fallecieron en el lugar en menos de un mes despertó el interés de distintos sectores de la población; sin embargo, algunos han llevado objetos inservibles.

"Muchos sacan la mugre que tienen en su casa y la traen. Si no les sirve a ellos, no les sirve a otros. Pedimos que puedan compartir lo que nos duele dar, eso que a lo mejor podríamos seguir usando", aclaró la directora.

Una de las principales dificultades de los niños en El Borbollón, dejando lo económico de lado, es la falta de estímulo. Además de las actividades de los colegios, Herrera señaló que es de suma importancia reforzar la terminalidad primaria de los adultos.

"Ellos le dan importancia a las cosas una vez que lo viven. Teníamos el caso en un jardín de una madre que llevaba muy poco a sus hijos al colegio. Una vez que la mujer aprendió a diferencia letras de números y dibujos, cambió completamente: envió a sus chicos a la escuela en las mejores condiciones que pudo y uno de ellos terminó siendo abanderado", relató la mujer.

Para realizar las donaciones, hay que contactarse al número 2616181967.