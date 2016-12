Fotos: en la Costanera pide a los conductores no usar pirotecnia

Abel Trillini es un hombre que se para de lunes a viernes en el ingreso a la Ciudad de Mendoza con un cartel en el que le propone a los conductores diferentes acciones que contribuyan con la sociedad.

"Buen día", "hola", "cómo andas", "que te vaya bien", "no te olvides de sonreír", "adiós", son sólo algunas de las palabras que escuchan las personas que transitan por el nudo vial de Costanera por parte de Abel, quien se toma todos los días unos minutos antes de irse a trabajar.

Por su buena onda y reflexiones diarias, los conductores lo bautizaron con el apodo del “motivador”. Ya que sus mensajes inculcan concientización social y frases motivadoras, como: “No a la violencia, Si al amor, #NiUnaMenos”, “Más abrazos y menos golpes”, “Nunca dejes de sonreír”, “Hoy será un gran día”, entre otros.

En esta ocasión, Abel decidió sumarse a la campaña de “No a la pirotecnia” por los niños, particularmente por los que padecen autismo.

Ver también: Fuerte campaña para que estas fiestas sean menos ruidosas

“La gente no es consciente del mal que se produce a los chicos que tienen esta enfermedad, y el dolor que le causan a las madres por ver a sus hijos sufrir. Pero estoy seguro que las personas no lo hacen con la intensión de dañar, lo hacen porque no lo saben”, contó.

Por lo que decidió ser parte de esa difusión y pedirle a los conductores que ingresan a Ciudad lo siguiente: “Te gusta ver a tus niños felices? Y a los otros niños, por un fin de año feliz para todos. No a la pirotecnia 2016”.

El hombre señaló que una madre que pasaba por la zona se acercó a él y, con lágrimas en los ojos, le agradeció por sus carteles y el pedido por los niños con autismo, ya que su hijo sufre ese trastorno.