CFK no puede pagar impuestos por inhibición de bienes

La Cámara Federal porteña rechazó un planteo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se levante parcialmente la inhibición general de bienes que pesa sobre ella y sus hijos, para que la sucesión de Néstor Kirchner pueda hacer frente a sus obligaciones impositivas.



La Sala II de la Cámara desestimó una apelación del abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, contra la decisión dispuesta por el juez Claudio Bonadio, que inmovilizó todo el patrimonio familiar de los Kirchner.



El pedido de la ex presidenta apuntaba a que "se autorice a 'Sucesión Néstor Carlos Kirchner' a pagar las obligaciones tributarias con los fondos que posee".



Ello es "que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones con el fisco a través del giro de dinero al Estado", según el planteo.



Pero los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun coincidieron en que "la inhibición general de bienes fue consecuencia de la negativa de Fernández de Kirchner a satisfacer el monto del embargo establecido en ocasión de dictar su procesamiento" en la causa "Dólar Futuro".



"Hasta tanto se individualicen bienes suficientes para cubrir el embargo, la medida restrictiva que pesa sobre la cuenta aludida -en la medida económica fijada- es acertada", confirmaron los camaristas.



Fuente: Perfil