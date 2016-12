Stolbizer desmintió persecución política contra CFK

La diputada por GEN Margarita Stolbizer descartó esta noche que exista una "persecución política" a la ex presidenta Cristina Fernández y afirmó que las pruebas en la causa en la que fue procesada como coautora de "asociación ilícita" y administración fraudulenta "son buenas".

"Es justo hacer un reconocimiento al instrumento que es la denuncia presentada por Vialidad por cómo se adjudicaban las obras. El juez también alimenta la investigación con lo que presentamos en las otras causas", aseguró Stolbizer en diálogo con TN.

Además, dijo que las pruebas contra la ex presidenta "son buenas" y resaltó que "no hay persecución política" desde la Justicia por las causas que la investigan.



"Ella tuvo la posibilidad después de la muerte de Néstor (Kirchner) de no meterse. No lo hizo porque padece del mismo vicio que Néstor, que es la codicia", declaró Stolbizer.

En tanto, aseguró que el diputado del Frente para la Victoria Máximo Kirchner también "tiene responsabilidades comprobadas, fue el administrador de Los Sauces, de la herencia de Néstor. Hay pagos entre los Kirchner y los Báez", aseveró.

Por otro lado, consultada sobre las posibilidades de que la ex presidenta sea candidata en las legislativas del año próximo, Stolbizer aseguró que "sería un desatre, un retroceso enorme para el país", porque, insistió, los kirchneristas "se robaron todo".

"Después de todo esto, que Cristina pueda seguir teniendo chances electorales, sería un retroceso enorme para la Argentina", resumió la titular del GEN.