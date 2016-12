Conmoción en Hollywood por la muerte de Debbie Reynolds

La leyenda del cine Debbie Reynolds murió este miércoles a los 84 años, un día después del fallecimiento de su hija, la icónica Carrie Fisher. Conmocionados por la noticia, colegas y personalidades del entretenimiento expresaron su pesar en las redes.

“Ella quería estar con Carrie”, dijo su hijo Todd Fisher, horas después de que, desconsolada por la muerte de su hija, colapsara y fuera hospitalizada.

Reynolds, que recibió una distinción de la Academia -el Premio Humanitario Jean Hersholt- el año pasado, cautivó a todos por primera vez en 1952 con su actuación en “Cantando bajo la lluvia”, que protagonizó con Gene Kelly a pesar de no ser bailarina profesional.

Una de las imágenes más conmovedoras, fue publicada por Sarah Paulson. Carrie Fisher viendo a su madre, Debbie, en el escenario del hotel La Riviera, en Los Angeles en 1963. Una imagen que no necesita más descripción.

This. Just this devastatingly moving photograph. Just this. pic.twitter.com/PKTT7gPbBI

Staying under the covers, putting this on a loop for the rest of the week, and waiting for a new year. pic.twitter.com/6PDqxHqzF8

— BrightWall/DarkRoom (@BWDR) 29 de diciembre de 2016