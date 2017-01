Usuarios de PlayStation Plus recibirán estos juegos en enero

A partir del martes 3 de enero, todos los miembros del servicio de paga de Sony en PlayStation 4 recibirán Day of The Tentacle Remastered (cross-buy con Vita), la aclamada aventura gráfica de Tim Schafer que fue remasterizada este año. Asimismo, podrán descargar This War of Mine: The Little Ones, el desgarrador juego de guerra de 11 bit studios.

Por otro lado, los dueños de PlayStation 3 tendrán acceso a Blazerush y The Swindle. Es importante señalar que éste último título es cross-buy con PlayStation 4, así que también podrás jugarlo en la consola de actual generación.

Para finalizar, miembros de PS Plus en Vita recibirán Azkend 2 y Titan Souls (cross-buy con PS4). Para evitar confusiones, a continuación te dejamos la alineación entera con las consolas en las que estará disponible cada título:

Day of the Tentacle Remastered ― PlayStation 4, PlayStation Vita.

This War of Mine: The Little Ones ― PlayStation 4.

Blazerush ― PlayStation 3.

The Swindle ― PlayStation 4, PlayStation 3.

Azkend 2 ― PlayStation Vita.

Titan Souls ― PlayStation 4, PlayStation Vita.