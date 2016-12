A veces, la seguridad del presidente incluye desobedecerlo

No debe ser sencilla la custodia de un presidente, más cuando el hombre está distendido, de vacaciones con su familia y es algo huraño a los protocolos, como Mauricio Macri suele ser.

A veces, en nombre de la espontaneidad, él mismo hasta se niega a que la custodia haga "la previa", es decir que llegue con anticipación a los lugares que luego va a visitar, para que puedan relevar el territorio.

En el cerco de protección tendido alrededor del presidente de Argentina no parece que haya ningún Clint Eastwood, el custodio emblema de "En la línea de fuego", ni tampoco un Doménico Gianni, la "sombra" del papa Francisco.

Todos saben que aquí, nuestro símil de Servicio Secreto no corre detrás del auto presidencial y menos todavía cuando el paisaje y la época del año ayudan al relax. Villa Traful no es Washington ni la Plaza de San Pedro; no hay asfalto, hay ripio. Y allí hay proyectiles.

Los hechos indican que la camioneta, que carecía de blindaje y que llevaba a Macri desde el helicóptero que lo había trasladado a la pequeña localidad neuquina hasta el lugar del acto previsto para el mediodía, se salió de la ruta para comprar chocolates.

Y allí, entonces, surgieron de la nada quienes tiraron las piedras. Apenas dos vidrios rotos, pero cuánto peor pudo ser. Un poco de sentido común de los responsables de la seguridad presidencial debería ser que, en situaciones extremas, el "número uno" ya no manda y más cuando no es la primera vez que le sucede una cosa similar en este año y algo de mandato.

Es muy humano que Macri no quiera ser un prisionero, pero a él no le toca decidirlo y si se le ocurre comer un dulce, es preferible que alguien lo complazca, pero que no se arriesgue su seguridad, si no se ha relevado la zona antes. ¿La custodia previó la posibilidad de un desvío? ¿Sabía del malestar de ATE? Con el antecedente de Mar del Plata, ¿qué plan había para neutralizar una posible agresión?

¿Existía una salida de escape si Macri no podía volver al helicóptero? ¿Por qué se continuó con la rutina luego del incidente? Hay muchas preguntas de pura lógica cuyas respuestas no van a salir a la luz (y también es lógico que ello no suceda), pero es seguro que la gravedad institucional de lo sucedido va a obligar a que alguien en la Casa Rosada esta vez se ocupe de verdad del asunto. Sin paranoia, pero con el realismo de que se trata de un Presidente. Y eso, incluye hasta la hipótesis, si no hay más remedio, de desobedecerlo.

Por Hugo E.Grimaldi, de DyN