La economía profundizó su caída en octubre: bajó 4,7%

La actividad económica retrocedió 4,7% en octubre respecto del mismo mes del 2015 y sumó así su séptima baja mensual consecutiva, informó el INDEC.



Igual, el saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sostuvo que la economía llegó en ese mes a un "punto de inflexión", a partir del cual va a comenzar a crecer, ya que la actividad se mantuvo respecto de septiembre.



Así, en esa comparación, remontó una contracción del 0,8 por ciento verificada en septiembre con relación a agosto.



En el balance anual, entre enero y octubre la economía acumuló una caída de 2,6 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.



En septiembre ese indicador había arrojado una baja del 3,7 por ciento.



El informe del Estimador Mensual de Actividad Económica, en la medición de octubre último con relación a septiembre, registra que no sufrió variaciones, y así desaceleró la caída que venía sufriendo, ya que en septiembre había bajado 0,2%.



Pese a estos datos negativos, el ministro señaló que la medición de octubre respecto de septiembre no registró variación, es un "punto de inflexión" para que la economía comience a recuperarse.



"Los números de la actividad económica que fueron malos durante buena parte del año empezaron a mostrar hacia el tercer trimestre, están confirmando la recuperación", pese a que reconoció que la recuperación de la actividad económica "se retrasó" y la "caída de la actividad económica fue mayor a la que esperábamos".



El ministro dijo que en noviembre "ya hay variaciones interanuales positivas en despachos de cemento, en producción de autos y patentamientos motos, y transporte de carga, que crece 12,5% en forma interanual".



Prat-Gay señaló que el crecimiento del transporte de carga "significa que se ha puesto en marcha la actividad industrial y agro industrial del interior del país".



Señaló que también "algunos indicadores tentativos de diciembre nos hacen ver que esta vez si efectivamente vamos a ver crecimiento secuencial".



"Aquellos que nosotros anunciábamos que íbamos a ver hacia el final del año, empieza a verse ahora y en los primeros meses del año que viene se va a apreciar con mayor claridad", dijo el ministro.



Prat-Gay consideró que "la sensación térmica indica que a partir de marzo se va a comenzar a ver que el proceso de crecimiento llegue al bolsillo de los argentinos".



"Estamos dejando el auto preparado, con la ruta pavimentada para que la cosa empiece a funcionar" al referirse a que se inicia un proceso de crecimiento.



El ministro dijo: "No tengan ninguna duda de que "hay señales muy claras de que la economía va a volver a crecer y a generar empleo, algo que no sucedía desde hace cinco años".

Fuente: Ámbito