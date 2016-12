Macabro: el acusado del cuádruple homicidio le sacó fotos a las víctimas

El sospechoso del cuádruple homicidio de Santa Fe fotografió los cadáveres de las víctimas, indicaron los investigadores.

Marcos Feruglio (25), quien hoy recibió la prisión preventiva, le sacó fotos a las dos primeras víctimas en Sauce Viejo, antes de dirigirse a la casa de la capital provincial, donde fueron encontrados los otros fallecidos.

Entre las evidencias que se presentaron durante la audiencia en la que Feruglio fue imputado y se le dictó la prisión preventiva, la fiscalía reveló que en un teléfono celular que se le secuestró al acusado al momento de su detención, fueron halladas fotos de los cadáveres de Claudia Oliva (44) y su pareja Nicolás Estrubia (33), quienes fueron asesinados en una casa de la localidad santafesina de Sauce Viejo.

Durante una audiencia realizada hoy en el Palacio de Justicia, el juez en lo Penal de Santa Fe, Jorge Pegassano, le amplió la imputación a Feruglio por esos dos crímenes y, luego, le dictó la prisión preventiva como presunto autor del cuádruple homicidio ocurridos el fin de semana pasado en esa provincia.

En una primera parte de la audiencia oral, los fiscales solicitaron la ampliación de los cargos contra Feruglio por los homicidios de Oliva y de Estrubia, ya que en una primera audiencia realizada el domingo último el joven ya había sido imputado por los crímenes de su ex suegro Gustavo Dusso (45), su ex cuñada Camila Dusso (15) y haber provocado heridas a su ex novia Romina Dusso y a la pareja de Gustavo.

La fiscal Ferraro hizo hincapié en que fueron encontradas "claras" evidencias que el imputado fue el autor de los asesinatos de Oliva y Estrubia, e inclusive reveló que en un celular que le fue incautado al acusado al momento de la detención "se encontraron fotos de las personas muertas".

Los fiscales indicaron también que esos homicidios, como los ocurridos luego en Santa Fe, fueron causados por Feruglio "para provocar sufrimiento en su ex pareja Romina Dusso".

Según la fiscal, la secuencia comenzó con los homicidios de Sauce Viejo, los cuales se cometieron entre la 1 y la 1.30 de la madrugada del sábado último.

Seguidamente, según la fiscal, Feruglio volvió a Santa Fe en la camioneta de Estrubia, la cual dejó abandonada en barrio Roma, desde donde se dirigió al edificio de calle 25 de Mayo al 1.600 donde atacó al resto de sus víctimas.

"El ingreso y egreso de Feruglio a ese edificio quedó probado con las cámaras de seguridad del edificio", indicó la fiscal, quien también resaltó que la presencia del acusado en el lugar también fue corroborada por el testimonio de las víctimas que resultaron heridas y de otros vecinos del lugar.

Los fiscales hicieron un itinerario de lo que pudieron armar en base a los testimonios y dijeron que Feruglio subió hasta el octavo piso usando una tarjeta de ingreso al edificio que le había sustraído a la familia Dusso, golpeó la puerta y cuando salió el padre de su ex novia, quien se aprestaba a ir a su trabajo en una planta de gas de la localidad de Monte Vera, lo agredió verbalmente y luego lo atacó con un cuchillo tipo "Rambo", hiriéndolo de gravedad.

En ese instante, Romina, su ex pareja, intentó frenarlo, la empujó, la golpeó y la hirió, tras lo cual asesinó a Camila, que intentó defender a su hermana, e hirió a la actual pareja de Dusso, una mujer de 31 años.

Los fiscales destacaron que los peritajes determinaron que Feruglio le asestó 18 puñaladas a Dusso y 15 a Camila, con el cuchillo que fue encontrado en la escena del crimen.

Los vecinos que escuchaban los gritos de las víctimas, vieron correr por los pasillos del edificio a Feruglio, con manchas de sangre en su ropa, y la policía logró apresarlo cuando recién salía del edificio.

En la segunda parte de la audiencia, el fiscal Nessier pidió la prisión preventiva del imputado por la expectativa de la pena prevista para este tipo de delitos y por entender que, estando en libertad, puede fugarse o entorpecer la investigación.

Al culminar la audiencia, familiares de las víctimas insultaron a Feruglio, lo que motivó la intervención de la policía para desalojar la sala.

Por otra parte, las agrupaciones contra la violencia de género expresaron que presentarán una denuncia contra el fiscal Andrés Marchi, quien fue el encargado de recibir la denuncia efectuada por Romina Dusso contra su ex novio el viernes último, es decir horas antes de los crímenes.

Florencia Marinaro, de la Mesa Ni una Menos, explicó que "desde el sábado, cuando supimos del femicidio vinculado, sabemos que el fiscal no actuó como dice la ley y los procedimientos", y anunció que mañana presentarán la denuncia contra el fiscal Marchi por supuesto mal desempeño de sus funciones.