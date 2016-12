Murió la adolescente nigeriana sin cuerpo que vivía en un balde

La adolescente nigeriana, de 19 años, que nació con una enfermedad que le impidió el desarrollo de sus extremidades, a excepción de un brazo, y que tuvo que pasar su vida dentro de un balde, murió en Navidad.

Rahma Haruna conmovió al mundo con su historia tras conocerse que producto de su rara enfermedad y los bajos recursos de sus padres, tuvo que vivir dentro de un balde.

Sus padres esperaban conseguir la ayuda de alguna organización benéfica o de algún especialista médico que pudiese lidiar con el dolor que sufría la joven, pero según sus allegados eso nunca sucedió.

"He aprendido a crecer sin amigos en la vida. Mi familia son los únicos amigos que tengo. Me llevó mucho tiempo comprender que no todas las personas son iguales. No me importa. Me considero afortunada de estar viva", había declarado Rahma cuando se dio a conocer su historia en enero pasado.

En esa ocasión el fotógrafo Mohammed Maikatanga difundió el momento en que Haruna recibió como obsequio una silla de ruedas.



Fuente: Telefe Noticias