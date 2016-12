Que la Justicia argentina considere que existen pruebas de peso contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es una muestra de la gravedad del caso de corrupción por el que se la investiga, más allá de las ideologías y colores políticos. Las acusaciones seguirán cruzándose pero el proceso parece avanzar contra la ex mandataria, que aduce nuevamente ser una perseguida política, tal como damos a conocer en la edición de hoy. De ahí la necesidad de que los tribunales federales puedan continuar las pesquisas sin interferencias, presiones ni intermediarios, para poner blanco sobre negro en una de las causas que más irritan a los argentinos, quienes siguen esperando que la obra pública nacional pueda verse concretada en su totalidad, y no en manos de unos pocos. Es menester de los responsables de los tribunales que la verdad y la justicia en este país lleguen para todos, igual que los controles en las más altas esferas.