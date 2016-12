Escándalo entre la Princesita Karina y Gianinna Maradona

Un día iba a suceder. Karina “La Princesita” Tejeda y Gianinna Maradona, actual y ex pareja de Sergio “Kun” Agüero, se dijeron de todo en Twitter.

El problema empezó cuando una usuaria le contó a Gianinna algo que tenía que ver con su hijo. Aparentemente, según la usuaria, Sol, la hija de Karina (y el Polaco), le habría dicho “maricón” a Benjamín, quien se encuentra de vacaciones con su papá en Manchester.

Supuestamente, durante una transmisión de Instagram Stories desde la cuenta de la hermana del Kun, se habría visto jugando de fondo a Benjamín y Sol. Aunque nada de esto está verificado.

@fl_opy1992 perdón? Q estás diciendo? Quien dijo q mi hijo es un maricon? — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 27 de diciembre de 2016

@fl_opy1992 explícame te lo pido por favor porq estoy con dolor de estómago. Es imposible q pase lo q me estás diciendo. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 27 de diciembre de 2016

Los comentarios llegaron a Karina, quien rápidamente increpó a Gianinna por el mismo medio. “@Gianmaradona pedís mi número y me llamás por teléfono si tenés algo que decir! Me puedo bancar que a mí me ensucies como quieras, pero con mi hija no te metas! Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió? Con mi hija no!”, escribió la cantante.

@gianmaradona si tenés algo para decir de mi hija me llamas y me lo decís a mí. Me puedo bancar que a mí, me ensucies como quieras…. — Karina ♡ (@kari_prince) 27 de diciembre de 2016

@gianmaradona pero con mi hija no te metas! Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió? Con mi hija no!!! — Karina ♡ (@kari_prince) 27 de diciembre de 2016

En respuesta, la hija de Diego Maradona dijo: “No voy a contestarte por Twitter! Si tenias algo que decirme agarrabas el teléfono y me lo decías! Besito”. “@Kari_Prince no dije nada de tu hija. Pregunta bien primero. Después si querés salir en algún portal de espectáculos ya no es mi problema”, agregó.