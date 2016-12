El mendocino Navarro, uno de los jueces argentinos en Ecuador

El árbitro Darío Herrera y los asistentes Yamil Bonfá y Cristian Navarro conformarán la terna argentina en el torneo Sudamericano Sub 20, que se disputará del 18 de enero al 11 de febrero de 2017 en Ecuador.

Para Herrera, será su segundo certamen internacional de selecciones tras su participación en el Sudamericano sub 15 de Ecuador, mientras que Bonfá afrontará su segunda competencia de este tipo tras su designación para el Sudamericano sub 20 disputado en Argentina en 2013. Navarro, en tanto, participó del Sudamericano sub 17 de 2015 que se llevó a cabo en Paraguay.

"Deseo y espero representar al arbitraje argentino y a la AFA de la mejor manera. Seguir la línea de crecimiento que se viene dando, ya que desde hace tiempo los jueces argentinos venimos siendo una referencia para el arbitraje sudamericano", afirmó Herrera al sitio web oficial de la AFA.