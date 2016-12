Carrió sobre CFK: "Se empieza a hacer justicia"

La líder de la Coalición Cívica y diputada nacional, Elisa Carrió, mostró hoy su gran satisfacción al enterarse del procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Esa es nuestra causa! ¡Vamos! Todos los años que tuvimos que esperar, se empieza a hacer justicia, es nuestra causa".

A ocho años de hacer su denuncia en Tribunales, junto a otros miembros de la CC, como la actual legisladora porteña Paula Oliveto Lago, la Justicia le dio hoy la razón a Carrió y procesó a la ex presidenta por presuntos delitos, que ella desveló en 2008.

"Se empieza a hacer justicia, esta es la causa por asociación ilícita que iniciamos con la Coalición Cívica-ARI en 2008", afirmó.

Más tarde, citó la Biblia, como fiel creyente. "Mateo 25: Los pacientes heredarán la tierra, los que tienen hambre y sed serán saciados. ¡Viva Dios! Un beso grande", celebró en Twitter.

Apenas se conoció la contundente resolución del juez Ercolini, el nombre de Lilita comenzó a replicarse en las redes sociales; toda vez que ella siempre fue la cara visible de la denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner.

"Si hoy hay un poco de justicia es gracias a Elisa Carrió. Había que denunciar a CFK cuando tenía todo el poder. Ahora es fácil", expresó Oliveto en Twitter.

En la Coalición Cívica, el fallo se vivió como un triunfo y también como una suerte de revancha ante otros sectores que miraron para otro lado cuando ellos hacían acusaciones.

El diputado Fernando Sánchez, que fue otro de los que vivió esos años intensos de denuncias sin respuestas, fue irónico, también en un tuit: "Se tomó 8 añitos Ercolini. Y después se preguntan porqué los argentinos no confiamos en el Poder Judicial, manifestó.

"Queremos justicia, sin jueces cómplices, lentos o temerosos que garanticen la impunidad de los delincuentes; y recuperar el dinero robado a los argentinos", sostuvo Sánchez, mano derecha de Carrió.

Sánchez dejó entrever sus dudas respecto al accionar de Ercolini que embargó hoy por 10.000 millones de pesos a la ex presidenta, al procesarla por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, cargos por los que también procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros.

"Estamos todos los argentinos mirando atentos. No nos olvidamos que este mismo juez se declaró incompetente para investigar a Cristóbal López en la misma causa, lo que le permitió lograr impunidad a este empresario", señaló el legislador, que es uno de los firmantes de aquella denuncia que llevó al procesamiento de la ex Presidente.

Los diputados nacionales denunciantes de 2008 fueron: Elisa Avelina Carrió, Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Morán.