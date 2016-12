Cristina fue procesada por delitos en la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada este martes por el delito de asociación ilícita en la adjudicación de obra pública nacional al detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno, según el fallo firmado por el juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

Además, Ercolini embargó por 10.000 millones de pesos a la ex presidenta al procesarla por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, cargos por los que también procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros, según una resolución firmada este martes.