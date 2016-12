Katheryn Winnick, la sexy protagonista de "Vikingos"

Katheryn Winnick es millonaria mucho antes de convertirse en la heroína mundial por su caracterización de Lagertha, la mujer del rey vikingo Ragnar Lothbrock de la serie Vikingos. Los productores no mezquinaron a la hora de pagarle el salario: le depositan uno de los mejores sueldos. Winnick tiene su propia marca de vodka premium, Pure Wonderwinnick; su equipo de fútbol, Etobicoke Angels, y un perfume llamado With Love from Katheryn. Fue contratada por la marca de relojes Raymond Weill para ser la embajadora de la marca. En fin, apenas parte de su patrimonio de US$ 185 millones.

A sus 39 años, la mujer nacida en Ontario es dueña de una particular belleza natural, propia de su mixtura antepasada de ucranianos y canadienses. Lejos de ser la niña consentida, supo defenderse sola: desde los 13 años es cinturón negro de taekwondo y cinturón negro de segundo grado de karate. A los 21 abrió su tercera escuela de artes marciales. Ah, y es guardaespaldas con licencia. ¿Cómo esta mujer se hizo actriz? Entrenando actores para escenas de acción.

“Estaba obteniendo mi título universitario en kinesiología en la Universidad de York, y pensé que iba a trabajar en la industria de la salud y la aptitud. Siempre he sido una amante de las películas y la televisión, y me encanta el desafío de entrar en la mente de los personajes y contar historias. Comenzó como una autoexploración más que como una carrera. Pero, por supuesto, me enamoré. No fue fácil, y no puedo decir que fue un éxito de la noche a la mañana”, dice Winnick, quien a esta altura de la cuarta temporada va incrementando amor y fanatismo en los espectadores que la siguen por FOX Action.