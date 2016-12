Año Nuevo: los controles ahora pondrán el foco en los boliches

Como es sabido, las fiestas de Año Nuevo suelen convocar a más cantidad de personas que las realizadas en Navidad, por lo que la Dirección de Seguridad Vial y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales –ambas reparticiones del Ministerio de Seguridad– intensificarán los controles, particularmente en los boliches.

Con la lista de las fiestas privadas habilitadas casi cerrada, los funcionarios consideraron que los eventos autorizados serán los mismos que en Nochebuena, sólo que esta vez el foco de atención estará puesto particularmente en los locales bailables.

Debido a que las dos fiestas son en sábado, generó que los boliches puedan abrir sus puertas como de costumbre y sin ningún requisito particular, más que los habitual.

Esto, sumado a que muchos de ellos ofrecieron entradas a un costo mucho más accesible al de las fiestas privadas en Navidad, generó que fueran los más elegidos por los jóvenes.

Esta situación, poco esperada por las autoridades, determinó que el operativo de seguridad de Año Nuevo sea modificado y replanteado en base a los sectores que generaron mayor flujo vehicular.

El director de Seguridad Vial, Oscar Hómolo, contó a El Sol los cambios que se realizarán en los controles viales, que contarán con 300 efectivos de su cartera, y los motivos de la modificación.

“Para la noche de Año Nuevo se acordó hacer hincapié en los controles de alcoholemia, que sean más intensivos, y ver la forma de estar en más lugares, debido a que el 31 (de diciembre) hay mucho más movimiento vehicular en rutas, calles y caminos”.

Teniendo en cuenta esos datos, Hómolo destacó que este año hubo mucho movimiento en las zonas de los boliches, en particular en los locales bailables ubicados en Chacras de Coria, El Challao y el Acceso Este.

“Esta vez nos replantearemos dónde no estuvimos para tener más presencia vial, ya que la gente va mutando de lugar. Este año, debido al gran movimiento en los boliches, vamos a tratar de cubrir esos puntos oscuros, ya que significan un potencial riesgo”, contó el director.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul, destacó que a pesar de la intensa información que brinda el Gobierno respecto a los cuidados y medidas de precaución que tiene que tomar el conductor cuando maneja, éste no las aplica.

“La gente no colabora con la seguridad vial, pese a que se les ha informado mucho, no ayudan. Los conductores que no toman y cumplen con la ley tienen que manejar con recaudos, por los que no lo hacen”, indicó el subsecretario.

En misma sintonía, Hómolo insistió en que puede haber muchos controles, pero que si los ciudadanos no están dispuestos a colaborar, “no va a haber un operativo cien por ciento eficaz”.