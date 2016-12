Tras el veto de Macri, el Bauen anuncia nuevo "plan de lucha"

El presidente Mauricio Macri vetó "en su totalidad" la ley que había declarado de "utilidad pública y sujeto a expropiación" los inmuebles y las instalaciones del Hotel Bauen, norma que cedía su administración a la cooperativa de trabajadores que lo gestiona desde el año 2001, cuando fue abandonado por sus dueños.

La decisión presidencial generó la movilización de los trabajadores que integran la cooperativa -alrededor de 150-, quienes convocaron para el jueves próximo a las 19, a sectores gremiales, políticos y a la prensa en general a fin de establecer un nuevo "plan de lucha" en contra de los alcances del veto.

El decreto 1.302 -publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma de Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña- anula "en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.344", norma de expropiación que había logrado sanción del Senado el 30 de noviembre pasado.

Entre los fundamentos, el decreto señala que "la administración de los recursos públicos se debe realizar de manera responsable, de conformidad con los fines públicos, y apegada a los principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, mientras que las obligaciones -que derivan de la ley- resultarían sumamente gravosas para el Estado".

Sostiene que se estaría "favoreciendo exclusivamente a un grupo particularizado, sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general", en referencia a la "Cooperativa de Trabajo Buenos Aires", que gestiona el hotel situado en la avenida Callao, cerca del cruce con Corrientes, en el centro porteño.

La cooperativa posee la matrícula Nº 25.801, emitida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y administra el Bauen desde hace 15 años, luego del abandono de sus anteriores propietarios en el marco de la crisis del 2001.

Por el lado de los trabajadores, el vicepresidente de la cooperativa, Federico Tonarelli, precisó que el decreto "indigna pero no sorpende" y recordó que "todas las cooperativas se forjaron en la adversidad" con lo cual aseguró en declaraciones a la radio AM 750 que "no" van "bajar los brazos hasta que en el Congreso se vuelva a obtener la aprobación de la norma de expropiación, en las dos cámaras".

Por otra parte, consideró que sería "una locura una orden de desalojo en enero" pero remarcó que "es imprescindible trabajar en febrero a fin de que a principios de marzo el tema sea tratado en el parlamento, ya que no pierde estado parlamentario".

"El trabajo de décadas, el presidente lo hizo añicos en un segundo", remarcó Tonarelli y convocó para el próximo jueves a las 19 "a todos los sectores sociales, sindicales y políticos con los que hemos venido trabajando para diseñar un nuevo plan de lucha y comenzar una gran campaña" a favor del trabajo cooperativo que se viene realizando donde, a modo de ejemplo, remarcó que "el hotel está repleto de huéspedes y de pasajeros".

En tanto, el bloque de diputados nacionales del FPV-PJ repudió el veto presidencial por considerarlo una medida "contra de los trabajadores", y destacó el rol de los cooperativistas que "se hicieron cargo de la administración del hotel y lo recuperaron económicamente con muy buenos resultados".

A través de un comunicado, la bancada kirchnerista puntualizó que "el argumento" del mandatario es "el mismo que este bloque le reclama al Gobierno: que la administración de recursos públicos se debe realizar de manera responsable. Y es lo que a este gobierno le falta, pero se lo exige a los trabajadores".