Evanescense se presentará en Argentina

La banda estadounidense Evanescence, encabezada por la cantante Amy Lee, se presentará el 2 de mayo en Tecnópolis, informó hoy la productora del show en Argentina.

Evanescence, que lleva vendidos más de 25 millones de discos, completa su formación con los guitarristas Troy McLawhorn y Jennifer "Jen" Majura, el bajista Tim McCord y el baterista Will Hunt.

Entre los temas más destacados de Evanescence figuran Hard rock performance, Bring me to life, Going under y Call me when you're sober, que interpretarán en el predio ubicado en avenida General Paz y Constituyentes, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

La banda finalizó una gira por Estados Unidos y confirmó que en enero de 2017 lanzará un box de 6 vinilos con su discografía de estudio.

Las entradas para el show comenzarán a venderse a partir del miércoles.