Un perro salvó milagrosamente a un crack del fútbol

Hace dos meses, el camerunés Rigobert Song sufrió un derrame cerebral mientras se encontraba en su casa y fue hospitalizado de emergencia. Afortunadamente, el ex defensa ya se encuentra fuera de peligro y concedió una entrevista al L'Equipe, en donde cuenta la curiosa anécdota de cómo su perro le salvó la vida.

"Me sentía cansado. Entonces, empezó la oscuridad. Mientras estaba en coma vi a mi padre, que murió cuando yo tenía 9 años. Y me dijo: "¿Qué haces ahí? ¡Ven!. Me sentí mal, caí de lado y por suerte no me tragué la lengua. Había dejado la puerta abierta porque esperaba una visita. Si la hubiese dejado cerrada estaría muerto. El perro empezó a ladrar fuerte y llamó a mi casero, que llamó a una ambulancia. Fue un milagro", confesó.

Song fue el capitán de los ‘Leones’ en los cuatro mundiales que jugó con ellos. Además de haber jugado en el Metz y West Ham entre otros. Pero sin duda es con el conjunto turco con quien más se le recuerda. Luego de entrar en coma el defensor perdió varios kilos.

“Cuando desperté del coma pesaba solo 60 kilos. Increíble para un hombre an grande (1.83) como yo. He recuperado cinco kilos y estoy mejorando día a día por la rehabilitación”.