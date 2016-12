Fugas: nada cambió en las comisarías mendocinas

Pasan los los días, las semanas y los años y en las comisarías del Gran Mendoza nada cambió: las fugas no pararon. Tampoco se modificaron o reforzaron los sistemas de seguridad para evitar que los detenidos se escapen. No se hicieron remodelaciones edilicias ni se instruyó al personal policial para que esté más preparado a la hora de custodiar.

Los calabozos siguen despintados y descascarados desde hace más de 25 años y la falta de responsabilidad del personal de seguimiento es llamativa. Sólo se taparon algunos huecos con parches de cemento y arena y "se compraron candados nuevos de menor calidad", bromearon los funcionarios que diariamente conviven por estas dependencias.

El domingo minutos de después de la 1, mientras miles de familias mendocinas festejaban el inicio de la Navidad en sus hogares, tres hombres acusados de robo agravado por el uso de arma de fuego violentaron los candados de la Comisaría Décima de Maipú ), hicieron un boquete en la parte superior del inmueble y ganaron la calle. Habían sido detenidos armados después de volcar sobre el Acceso Sur el auto que le robaron a una mujer después de una entradera en una lateral de calle Paso.

Uno de ellos, de 20 años, fue capturado ayer a las 23 mientras intentaba escapar en un colectivo de larga distancia. Más allá del arresto, los cuatro policías que se encontraban en la guardia fueron separados de la fuerza. Los otros dos malvivientes siguen prófugos y se cree que se fugaron a otra provincia, como lo confesó el recapturado mientras era esposado.

Los tres prófugos del domingo. El de la derecha fue recapturado.

Este último caso demostró que la historia se repite en las dependencias policiales de la provincia, cómo esa experiencia de haber vivido algo previamente, un deja vu.

El lunes 15 agosto del 2011 a las 6, dos sujetos considerados peligrosos y también acusados de robo agravado, detenidos el viernes, –José Luis Cabello y Ariel Fabián Castro– se fugaron de esa dependencia como lo hicieron en la pasada Navidad: violentaron el candado de la celda y destrozaron una reja. Por aquellos días se investigaba si hubo negligencia o connivencia. Y cinco policías terminaron suspendidos.

Así son las cerraduras de algunas de las celdas de la provincia.

Este nuevo caso genera impacto y malestar social porque los tres malvivientes que se fugaron tras el brindis navideño, también fueron detenidos un viernes y permanecieron casi 48 horas cuando en un centro de detención momentáneo.

Las críticas a la Justicia tampoco son ajenas: en el 2011 la polémica estalló porque Castro y Cabello permanecieron dos días en la comisaría cuando podían haber pasado a un centro de detención del Servicio Penitenciario.

El cambio se da con los hechos, no con las promesas. Refaccionar las comisarías tiene que ser un tema central de agenda. Es clave para el mantenimiento de la seguridad de las personas. Un detenido bien custodiado y con un mecanismo eficiente de encierro no va a huir si no cuenta con algún tipo de ayuda. Por eso el personal también es una pieza fundamental del rompecabezas.

De lo contrario, el resultado puede ser más caro: los policías que descuidaron a los delincuentes en Nochebuena pusieron en situación de indefensión a todos, incluso a los efectivos que deban recapturarlos.

En el 2011, dos detenidos escaparon de la Comisaría Décima. Lo hicieron igual que el domingo pasado.