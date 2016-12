¿Qué piensan los economistas sobre la salida de Prat-Gay?

Los economistas José Luis Espert y Guillermo Nielsen se mostraron sorprendidos con la salida del ministro Alfonso Prat Gay del Gobierno y cuestionaron duramente la decisión de dividir el Ministerio de Hacienda, anunciada este lunes en conferencia de prensa por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.



En diálogo con ámbito.com, Espert opinó que fue "muy sorpresiva la salida de Prat Gay del Gobierno, y desde el punto de vista político es inentendible". Asimismo, sospechó que "debería haber alguna cuestión personal que pudo haber influido en esta decisión".



"No entiendo la decisión, Prat Gay se anotó un exitazo con la liberación del cepo cambiario sin crisis, nos sacó del default, ha logrado un blanqueo exitoso, la economía pinta para recuperarse el año que viene con una inflación más baja. Para lo que es Cambiemos, Prat Gay ha sido un muy buen ministro", sintetizó el economista.

Coincidió en parte, el exsecretario de Finanzas de la Nación, Guillermo Nielsen, quien dijo a este medio que "junto a (Luis) ´Toto´ Caputo, Prat Gay tuvo éxito inicial muy contundente, como la salida del cepo, o poner fin a la zaga del default. Ambos funcionarios lo supieron manejar con mucha maestría y mucha muñeca".

Sin embargo, Nielsen resaltó que "pasada esa etapa inicial, lamentablemente Prat Gay entró en un desgaste que lo excede por la forma de haber dividido el Ministerio de Economía".



Para el exfuncionario, "la cereza del postre de toda esta deformación fue la discusión por (el impuesto a las) Ganancias, que propició la renuncia de Prat Gay". De hecho, el economista cree "que fue en ese momento en que se produjo la dimisión, y hoy recién se anunció, porque es la época en que menos pega sobre las expectativas económicas una renuncia de ese calibre".



No estuvo del todo de acuerdo con esta apreciación Espert, quien no cree que "solamente el tema de Ganancias haya determinado la renuncia". "Para una dimisión el supuesto fracaso de Prat Gay en Ganancias es nada", resaltó.



No ven con buenos ojos la división del Ministerio

Por otra parte, ambos economistas cuestionaron la división del Ministerio que deja de comandar Prat Gay esta semana: el área de Finanzas quedará a cargo de Luis Caputo, actual secretario de Finanzas, y la de Hacienda, que encabezará el economista Nicolás Dujovne.



"Decididamente no estoy de acuerdo con la división del Ministerio eunuco que tenía a su cargo Prat Gay en otros dos. Esta decisión en las actuales circunstancias es amplificar un error gerencial de este gobierno, que ya viene desde el comienzo cuando se divide y balcaniza el Ministerio de Economía", opinó Nielsen.



En ese sentido, evaluó que "en una situación tan difícil como esta, necesitamos que haya una mirada totalizadora y que esa mirada le sea transmitida de forma totalizadora al presidente. El día tiene 24 horas, entonces necesitamos que la gestión sea eficiente, por lo que esta mirada no ayuda".



A su turno, Espert indicó que le parece "mal" la división del Ministerio, en Hacienda y en Finanzas, "porque ya teníamos muchos ´caciques´ antes y ahora tendremos más".



"Es ridículo que tengamos un ministerio más, ahora pasaríamos a 23. Tenemos que bajar a 8 ministerios, como marcó la Constitución. Hay que terminar con esto", completó Nielsen.



Asimismo, el exsecretario cuestionó que no haya "nadie que tenga las riendas de la administración económica de forma sensata y gerencial; eso es un problema".



Por último, subrayó que "la renuncia de Prat Gay y escisión en dos ministerios confirma la enorme prudencia que tuvo la comunidad inversora de Wall Street y la visión negativa hacia la Argentina en este primer año de Macri. Y eso no es bueno".