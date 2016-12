Sofía Zámolo y Dallys Ferreira recordaron la muerte de sus hermanos

Las modelos Sofía Zámolo y Dallys Ferreyra recordaron hoy el momento más triste de su vida: la muerte de sus hermanos.

“Yo perdí un hermano en un accidente de moto, cuando era re chica. A mí también me pasó. El tenía 16 años y yo 9″, contó Zámolo en Los Ángeles de la Mañana y aseguró: “Nunca en la vida lo esperás. Los abuelos se van antes, pero un hermano… No sé, es un chiste. Pensás que no está pasando”.

La modelo recordó que, al entrar a la iglesia para despedir a su hermano, sufrió su primer ataque de pánico. “Lo descubrí 20 años más tarde”, señaló.

“Lo extraño siempre. No es que te olvidás, que ya pasó. Tenía 16 años. Decís: ‘Pucha, le faltaba toda una vida por delante’. Evidentemente, Dios decide esas cosas y uno no sabe por qué. Era mellizo de mi hermano más grande, Diego. Idéntico”, expresó y agregó: “Él siempre iba al cementerio y le dejaba cartitas”.

Por su parte, Ferreyra también habló del suicidio de su hermano en enero de 2014.

Al final, Dallys se quebró y concluyó: “Pensé que no iba a ser más feliz cuando te pasa algo así. Hoy puedo decir que soy inmensamente feliz, Dios me ha sanado. Soy una mejor persona“.