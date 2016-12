Esto opinaba hace un mes sobre la economía el nuevo ministro de Hacienda

Nicolás Dujovne (49), el flamante ministro de Hacienda, uno de los dos reemplazantes del saliente Alfonso Prat, transcendió públicamente por ser el co-conductor del programa “Odisea Argentina”, emitido por TN, junto con el periodista Carlos Pagni, de La Nación, diario en el que además es columnista habitual. Ya era un hombre de consulta del Gabinete de Mauricio Macri.



Desde esas plataformas defendió sus posturas como economista (recibido en la UBA y con un post grado en el Instituto Torcuato Di Tella), que incluyen críticas al elevado “costo laboral” que reina en Argentina, defensas del pago a los fondos buitres y cuestionamientos sobre la cantidad de empleo público en el país. “Hay un millón de empleados públicos que en alguna medida representaron un seguro de desempleo encubierto”, dijo recientemente, al fustigar el crecimiento del empleo en el Estado desde 2003.



El economista es hijo del arquitecto Berardo Dujovne, del estudio Dujovne-Hirsh, uno de los que tendrá a su cargo el desarrollo de la Torre Trump en Buenos Aires. Se trata del emprendimiento que impulsa el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que quedó en medio de la polémica hace algunas semanas.

Hace un mes atrás, dejaba esta columna en La Nación -una de las más leídas de ese día- donde analizaba las causas por las que la economía de la era Macri no despegaba.

"Pasó el tercer trimestre, pasó octubre, estamos en noviembre y la economía todavía no arrancó. La caída del nivel de actividad ha tenido una forma de L, con una fuerte baja en el segundo trimestre del año de la que aún la Argentina no ha logrado emerger. Sólo la construcción ha dado señales de vida, con ventas de cemento más fuertes desde agosto, y de hierro y acero en octubre. Mientras tanto, el consumo básico y las ventas en supermercados no dan muestras de recuperación. La producción de lácteos cayó 14% en los primeros nueve meses del año; la de carne, 6%, y la de pollo y de bebidas, 5%. Demasiadas similitudes entre esos rubros como para negar que el consumo básico está muy golpeado en 2016.

La dinámica esperada para la recuperación indicaba que, una vez digerido el impacto que provocaron sobre el bolsillo la devaluación del peso y la suba de tarifas, los salarios comenzarían a ganarle a la inflación, lo que provocaría una recuperación del consumo. A su vez, la eliminación de regulaciones absurdas que trababan la producción dispararía un proceso de aumento en la actividad de numerosos sectores, y la baja en el costo del capital comenzaría a impactar sobre la inversión. Los hechos están desafiando esa lógica, al menos en cuanto a su velocidad de ocurrencia.

Junto a esa esperable dinámica, otros factores han operado en la dirección opuesta. Las empresas tenían enormes inventarios acumulados, de los que comenzaron a deshacerse luego del cambio de gobierno. Durante los últimos años, acumular stocks y guardarlos era una de las principales fuentes de ganancia para las empresas. Se financiaban a tasas de interés negativas, importaban la mercadería al valor del dólar oficial y luego la iban vendiendo al ritmo de la depreciación del dólar blue. Ese negocio se terminó con la unificación cambiaria y con la suba de tasas. Ahora es negocio no tener inventarios, como en cualquier país del mundo. Ese efecto explica unos 0,3 puntos porcentuales de la caída de 2,2% que sufre la economía argentina en 2016.

Así como los sectores más competitivos de la economía dejaron de invertir en el país con la radicalización del kirchnerismo y con el advenimiento del cepo, los más dependientes de la protección, que triplican en tamaño a los primeros, sí invirtieron en las épocas de Guillermo Moreno. Lo hicieron para aprovechar una estructura de protección y de financiamiento insostenible: los préstamos del Bicentenario -casi gratuitos- o la tómbola del Plan Fondear.

La migración desde ese esquema, financiado por los consumidores con sobreprecios e inflación, genera una transición costosa. Y la recesión brasileña también ha generado un impacto muy grande sobre la actividad argentina. La caída de 3,5% del PBI brasileño explica unos 0,8 puntos porcentuales de la recesión local."

