Carrie Fisher continúa “estable” tras sufrir un ataque cardíaco

La actriz Carrie Fisher, la emblemática princesa Leia en la saga “La guerra de las galaxias”, permanece “estable” en el hospital tras sufrir un ataque cardíaco el viernes, dijo su madre, Debbie Reynolds.

“La condición de Carrie es estable. Si hay cambios, lo compartiremos”, escribió en Twitter la legendaria actriz sobre el estado de su hija.

“A todos sus fans y amigos. Les agradezco las oraciones y buenos deseos”, agregó.

Carrie is in stable condition.If there is a change,we will share it. For all her fans & friends. I thank you for your prayers & good wishes. pic.twitter.com/isXJqqFEB6

