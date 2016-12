Un Centro de Salud de Lavalle no tiene ni médicos ni enfermeros

Centro de Salud 507, El Retiro, Lavalle, no hay médicos ni enfermeras

Your browser does not support HTML5 audio.

En El Retiro, pleno desierto lavallino, habitan unas 35 familias. Adultos y niños que hoy están sin sistema sanitario ya que el Centro de Salud Nº 507 no posee, desde hace un mes y medio, ni médicos ni enfermeras. Está abandonado y la sociedad espera ser atendida.

“No sabemos que lo que ha pasado, por qué el médico no viene a brindar su atención ni tampoco las enfermeras. La verdad que la situación es preocupante porque son muchas las familias que necesitan el servicio”, aseguró a El Sol, Alejandro Agüero, presidente de la Comunidad Huarpe, Secundino Talquenca.

Este es el edificio de la escuela San Alfonso de Ligorio.

El Centro de Salud se ubica al lado de la escuela San Alfonso de Ligorio, un establecimiento albergue al que asisten los niños a lo largo de todo el año. Cuenta con excelente estructura edilicia, aire acondicionado e incluso tiene una sala para realizar cirugías si fuera necesario. Todo lo que necesita un centro sanitario pero falta lo más importante: el médico.

“El doctor Antonietti venía cada 15 días y desde hace un mes y medio no tenemos novedades de él. Hemos escrito notas y nada, nadie nos ha dado explicaciones. Lo que nosotros pretendemos es que si ese doctor no puede ir que pongan a otro en su reemplazo, la comunidad no puede estar sin cobertura”, dijo Agüero.

El desierto lavallino, olvidado

Al no tener especialistas en el Centro de Salud, los lugareños deben dirigirse hacia Costa de Araujo, es decir, a 110 kilómetros. “Son unos 25 chicos los que viven en la zona y no es fácil el traslado ya que las condiciones en las que se encuentran los caminos requieren contar con un vehículo especial, algo que no todos tienen”, dijo Alejandro Agüero.

“Necesitamos urgente que se nos de una solución ya que tenemos muchos chicos en la zona que necesitan de la atención básica. Por los intensos calores han crecido las enfermedades y no podemos seguir como estamos, olvidados”, expresó desesperado el presidente de la Comunidad Huarpe Secundino Talquenca quien manifestó que hizo pública la situación ya que tiene un hijo de un año y medio y no soporta más reclamar sin tener respuestas por parte de la intendencia.

Pero la comunidad no sólo tiene como traba el mal estado del camino sino que tampoco funciona la comunicación. En síntesis, no existe señal de teléfono en la zona. La única forma que tienen para tener señal es dirigiéndose a Costa de Araujo.

La respuesta de Salud

Consultado por la situación, Raúl Salvatore, director de la zona Metropolitana Norte, explicó a El Sol, la realidad de la ausencia de los especialistas.

“Es cierto que el Centro de Salud no cuenta con los especialistas asignados pero todo tiene una explicación y solución”, refirió Salvatore.

“Dada las difíciles condiciones para acceder al lugar, el médico concurre cada 15 días, en tanto, la enfermera trabaja en forma permanente. Lo que ha ocurrido en los últimos días, precisamente del 19 de diciembre, es que el especialista presentó un parte médico por una fractura. Recién se reestrablecerá a trabajar el próximo 29 de diciembre y lo mismo ocurrió con la enfermera que tiene licencia por enfermedad”, dijo Salvatore.

Lo cierto es que, tal vez, tras la presión mediática, el Centro de Salud contará desde este jueves con un médico y enfermeras de reemplazo.

“Cabe aclarar que el trabajo que desempeñan estos profesionales está ligado a un control programado. Nada tiene que ver con emergencias o urgencias. Ellos realizan el seguimiento de los chicos en lo que concierne a la alimentación, crecimiento y cuestiones básicas de salud. Son atenciones programadas, por ello, los especialistas, viajan cada 15 días al lugar”, expresó el funcionario quien aclaró que en caso de urgencias, los lugareños deben dirigirse hacia Costa de Araujo ya que allí existe un centro de salud con guardias de 24 horas, ambulancias y un sistema de asistencia mucho más completo que el que existe en El Retiro que sólo está abocado a las asistemas programadas”.