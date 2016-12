El hombre que ató a un perro al paragolpes dijo que estaba muerto hacía días

Luego de la viralización de las fotos del perro atado al paragolpes de un auto y el repudio de los usuarios, el conductor contó su versión y aseguró que denunciará a la proteccionista que difundió las imágenes.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando Leonardo Allende, oriundo de Luján de Cuyo, decidió sacar un perro que llevaba dos días muerto enfrente de su casa, luego de haber intentado comunicarse en varias ocasiones con la Municipalidad, al igual que sus vecinos.

Allende contó que, por el estado de descomposición, el tamaño del animal muerto y el olor que emanaba, y luego de intentar meterlo a una bolsa, se le ocurrió trasladar el cuerpo a un descampado que queda a dos cuadras del lugar del hecho.

Mientras el hombre trasladaba el perro atado al paragolpes del vehículo de su hijo fue intervenido por la proteccionista de animales Marcela Costa, quien cuestionó y fotografió la escena, según detalló Allende.

“Me paró y preguntó por qué le estaba haciendo eso al perro, por lo que yo le conté cómo había sido la situación y que me había comunicado con los Bomberos Voluntarios de Luján y la Policía para que lo sacaron, porque la municipalidad no me atendían. El problema fue que ella igual me increpó y empezó a decir `asesino´”, indicó Allende.

Leonardo Allende explicando la situación.

Ante la reacción de la reconocida proteccionista, Allende decidió desatar al perro y dejarlo al costado del camino, y llamar nuevamente a los bomberos.

“Con los únicos que me pude comunicar fue con los bomberos, porque la Policía me dijo que ellos no podían hacer nada”, señaló el conductor. Y amplió: “Sé que estuvo mal que lo llevara así, estoy arrepentido, pero no encontré otra forma de trasladarlo. El perro tenía gusanos y llevaba dos días al sol, por su tamaño no entraba en la bolsa y los bomberos no podían ayudarme hasta que se desocuparan”.

Los vecinos de Allende indicaron que “es verdad que el perro llevaba dos días muerto en la calle, parece que alguien pasó y lo tiró. Acá en la cuadra varios llamamos a la municipalidad y no nos dieron ninguna respuesta, además era Navidad y no se podía salir a la vereda por el olor que tiraba el animal”.

Sector donde estaba el animal muerto.

Desde el departamento de Bomberos Voluntarios de Luján, Fernando Cicilotto confirmó a El Sol que Allende había realizado en varias ocasiones el reclamo pero que por la falta de personal y recursos no pudieron hacer nada.

“De haber tenido bomberos disponibles era un riesgo trasladar al animal en el camión, porque nos iba a contaminar los materiales de trabajo”, contó el bombero que tomó y asentó la denuncia de Allende.

Respecto al escrache en Facebook, el hombre señaló que denunciará a Costa “por difundir información que no era cierta, y por el problema enorme que le ha traído a mi hijo, ya que el auto está a su nombre, y no tiene nada que ver. La verdad una locura todo, porque no fue con intensión de dañar al perro, ni a nadie, y nos están matando por todos lados”.