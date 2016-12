Las cosas que presumen en Facebook las personas con baja autoestima

Cada cosa compartida puede determinar tus miedos, tus complejos, traumas, paranoias, tu ego e incluso tus valores y educación. Por ello es recomendable analizar muy bien lo que deseas subir a esta red social para no exponerte.

Inclusive algunas de tus publicaciones gritan a los cuatro vientos que tienes una autoestima baja, checa lo siguiente.

1. Compartir tu ubicación.

¿Qué deseas demostrar a los demás haciendo esto? Probablemente que se den cuenta que tienes la posibilidad de darte la gran vida y que te la pasas en grande al publicar que has viajado a tal sitio, que has asistido a un concierto o que te encuentras viajando en avión. ¿Porque mejor no disfrutar? Se pierden grandes momentos mientras nos la pasamos pegados al celular o nos obsesionamos con alguna red social. Además, por tu seguridad no es lo más recomendable estar especificando en donde te encuentras.

2. Cuando publicas fotos en el gimnasio.

El subir fotos y presumir que estás en el gimnasio no te hará multiplicar los resultados del gimnasio. Ya en estos días es difícil ver a alguien que no publique cuando va al gimnasio. ¿Si no publicas , significa que no fuiste?

3. Compartir fotos de tus comidas.

Si a tus contactos no les importa en lo más mínimo tu estado de ánimo, ¿crees que les importa lo que te vayas a comer? ¿Por qué no disfrutar de los placeres de la vida?, en lugar de estar revisando cada 5 segundos tu celular para ver quien le dio like a tu fotografía.



4. Presumir todas las compras que has hecho.

Definitivamente demuestras tu baja autoestima. ¿Qué tan diferente, importante o especial te hace el compartir tus compras? No hay nada más insoportable que alguien presumido. En algún momento absolutamente todos hemos ido o vamos de shopping y eso no nos hace mejores que nadie. Y si lo que has adquirido es el IPhone, haznos un favor y evita subir fotos de él, evita tal ridiculez.

5. Fotos de tus autos o en tu auto presumiendo la marca.

6. Múltiples selfies.

La Universidad de Arkansas compartió que las personas que suben fotos constantemente, es debido a la inseguridad que poseen. Les es necesario ser aceptados por los demás, por ello suben constantes selfies desde sus mejores ángulos para ser halagados. Pero si además de ellos eres de los que utilizan Photoshop, definitivamente mereces ser eliminado por todos tus contactos.

Fuente: Porquenosemeocurrio