Video: show de luces navideñas al ritmo de Queen en Málaga

La calle Larios acogerá hasta el próximo 6 de enero un espectáculo de luz y sonido que se proyectará en toda la vía aprovechando las bóvedas del alumbrado navideño. Este show se repetirá dos veces al día y tendrá una duración de unos dos minutos.

Según ha trascendido, será un espectáculo único en España y servirá para atraer a los malagueños para que hagan las compras y consuman en los bares. En concreto, el audiovisual se acompañará de piezas como Show must go on' de Queen, 'O fortuna, de Carmina Burana o 'La última Navidad', de Cascada. Los espectáculos se repetirán a las 18.30 y a las 21.30.