Barañao le respondió a Cristina por el conflicto en el Conicet

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, dijo que Cristina Kirchner "no está adecuadamente informada" sobre la situación que atraviesa su cartera y advirtió que las críticas de la ex presidenta a su gestión tienen "un trasfondo político".

El domingo la ex mandataria compartió en Twitter una nota del en la que se cuestionaba a Barañao por "la política de recortes presupuestarios que desmorona los avances conseguidos en Ciencia y Tecnología". "Me duele. Le tengo afecto y agradecimiento por el apoyo que tuve y fundamentalmente por la creación del ministerio. Creo que he tenido un desempeño adecuado en mi gestión. No está adecuadamente informada", afirmó Barañao.

Y agregó: "La repatriación continúa, todo el que ha tenido formación externa tiene garantizado su ingresos al Conicet".

En ese marco, Barañao contó que no habló con la ex presidenta, pero "sí con otros referentes del Frente para la Victoria" sobre la situación en su área. "Hay un tema de información y todo este tema tiene un trasfondo político, que es comprensible", sostuvo.

Además, el funcionario ratificó su continuidad al frente de la cartera de Tecnología y destacó el acuerdo alcanzado con los investigadores del Conicet que, luego de cinco días de protestas, aceptaron la propuesta de que se les mantendrá sus becas durante 2017.

Barañao aseguró que se llegó un acuerdo gracias a la "prolongación de las becas doctorales de todos los aspirantes" y resaltó que ese organismo "es el único del Estado que está incorporando gente".

Según el ministro, el diferendo "ha quedado saldado a través de la prolongación de las becas doctorales de todos los aspirantes, que es el término adecuado, porque se ha hablado de despidos y esto no es así. Lo que ha habido es un número de vacantes abiertas este año inferior al del año pasado".

"Es una cifra razonable en términos internacionales, 450 investigadores incorporados no es una cifra menor. En total 750 agentes estamos incorporando y (el Conicet) es el único organismo del Estado que está incorporando gente en estas promociones", explicó Baraño en diálogo con radio Continental.